Лекар е временно отстранен след побой над пациент

Л екар в Индия е временно отстранен от длъжност, след като шокиращи кадри показаха как той многократно нанася удари на пациент, който е помолил да му се говори с уважение, предаде New York Post.

Д-р Рагхав Нарула, старши ординатор, който е работил в Медицински колеж „Индира Ганди“ (IGMC) в Шимла, Северна Индия, е обвинен в нападение над 36-годишния пациент Арджун Панвар в понеделник, 22 декември.

Панвар е бил приет в болницата заради дихателни затруднения и си е почивал на легло след изследвания, когато е станал инцидентът.

Той разказа пред The Times of India, че лекарят е започнал да му говори грубо, използвайки хиндуистката дума „ту“ – обръщение за „ти“, което може да бъде неуважително или прекалено фамилиарно, когато се използва с непознати.

Според Панвар той се е оплакал от поведението и е поискал уважение, преди да избухне спор, по време на който лекарят е започнал да му нанася удари с юмрук.

„След изследването легнах на празно легло в белодробното отделение, тъй като лекарите ме посъветваха да си почина за известно време“, разказа той пред изданието. „Господин Рагхав дойде и започна да ме разпитва за медицинските ми доклади. Той ме нарече „ту“. Когато го попитах дали говори по същия начин с членовете на семейството си, лекарят започна да ме бие.“

Кадри, записани от придружител, показват как лекарят многократно удря пациента, докато той се опитва да се предпази.

След инцидента Панвар е подал полицейски доклад за физическо нападение. Роднини и приятели на пациента се събраха пред болницата и поискаха незабавния арест на лекаря. Групата също така заплаши да започне безсрочна стачка в болницата, ако не бъдат предприети действия срещу него.

В изявление медицинският суперинтендант на IGMC Рахул Рао потвърди, че Рагхав е временно отстранен от длъжност, докато тече разследване. „Старши ординаторът, д-р Рагхав Нарула, е временно отстранен до по-нататъшни разпореждания. Той е признат за виновен при предварителното разследване“, каза Рао.

Той добави, че държавният министър на здравеопазването е поискал доклад по случая и че предварителна версия на събитията вече е изпратена до правителството.

Полицията също разследва случая, според Indian Express. „Получили сме жалба от Арджун Сингх и сме започнали разследване. Обстоятелствата, при които е станало предполагаемото нападение, се разследват, и показанията на обвинения лекар ще бъдат записани“, каза младши инспектор Дилип Кумар, разследващият офицер, пред изданието.

Рагхав отрече твърденията пред изданието, заявявайки: „Нямах намерение да нападам пациента. Пациентът се държа грубо с мен първо. Ще представя моята гледна точка пред полицията.“