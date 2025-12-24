Свят

Русия планира да инсталира електроцентрала на Луната до 2036 г.

Сред участниците в проекта са руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ и Курчатовският институт

24 декември 2025, 11:30
Русия планира да инсталира електроцентрала на Луната до 2036 г.
Източник: БТА/АР

Р усия планира да разположи електроцентрала на Луната през следващото десетилетие, с цел осигуряване на енергия за своята лунна космическа програма, както и съвместна за руско-китайска изследователска станция, предаде Ройтерс. 

Откакто съветският космонавт Юрий Гагарин стана първият човек, излязъл в открития Космос през 1961 г., Русия се утвърди като една от водещите сили в космическите изследвания. През последните десетилетия обаче страната изостава от Съединените щати и все по-осезаемо от Китай.

Ядрен реактор на Луната: Амбициозният проект на Русия и Китай

Руските амбиции претърпяха сериозен удар през август 2023 г., когато безпилотната мисия „Луна-25“ се разби в повърхността на Луната при опит за кацане. В същото време Илон Мъск революционизира изстрелването на космически апарати - област, в която Русия някога беше водеща.

Русия разкри подробности за ядрената база на Китай на Луната

Държавната космическа корпорация „Роскосмос“ съобщи в официално изявление, че планира изграждането на лунна електроцентрала до 2036 г. и е подписала договор за тази цел с авиационно-космическата компания „Лавочкин“.

Според „Роскосмос“ основното предназначение на електроцентралата ще бъде да осигурява енергия за руската лунна програма, включително за луноходи, астрономическа обсерватория и инфраструктурата на съвместната Руско-китайска международна лунна изследователска станция.

„Проектът представлява важна стъпка към създаването на постоянно функционираща научна лунна станция и към прехода от еднократни мисии към дългосрочна програма за изследване на Луната“, заявиха от „Роскосмос“.

Корпорацията не уточнява изрично, че електроцентралата ще бъде ядрена, но посочва, че сред участниците в проекта са руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ и Курчатовският институт – водещият ядрен изследователски център на Русия.

Ръководителят на „Роскосмос“ Дмитрий Баканов заяви през юни, че една от целите на корпорацията е разполагането на ядрена електроцентрала на Луната, както и изследването на Венера.

Източник: Боряна Михайлова, БТА    
Русия Луна Лунна електроцентрала Роскосмос Космическа програма Съвместна станция Ядрена енергия Космически изследвания Луна-25 Космическа надпревара
Последвайте ни

По темата

Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Президентът на Р Северна Македония: България отваря вратите за влияние на „трети сили”

Президентът на Р Северна Македония: България отваря вратите за влияние на „трети сили”

Автомобили изгоряха при пожар в Русе (СНИМКИ)

Автомобили изгоряха при пожар в Русе (СНИМКИ)

Зеленски: Въпросът за териториите не е решен в проекта на САЩ за мирно споразумение, обсъждат се два варианта

Зеленски: Въпросът за териториите не е решен в проекта на САЩ за мирно споразумение, обсъждат се два варианта

В кои общини скачат местните данъци и такси

В кои общини скачат местните данъци и такси

pariteni.bg
VW изоставя модела за директни продажби в Европа

VW изоставя модела за директни продажби в Европа

carmarket.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 5 часа
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 5 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 5 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 5 часа

Виц на деня

Жена към детето: - Иванчо, донеси ми мамо десет чинии, че искам да питам нещо баща ти!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

В Черно море има мазни петна след атака по пристанище Южни

В Черно море има мазни петна след атака по пристанище Южни

Свят Преди 7 минути

Причината е повреда на резервоари със слънчогледово олио в резултат на масирани вражески атаки срещу пристанищната инфраструктура

Лекар е временно отстранен след побой над пациент

Лекар е временно отстранен след побой над пациент

Свят Преди 21 минути

„Нямах намерение да нападам пациента. Пациентът се държа грубо с мен първо", заяви лекарят

<p>България предложи доставки на мазут на РС&nbsp;Македония</p>

България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония

България Преди 57 минути

Русия атакува украинската нефтена и газова инфраструктура, спряха съоръжения

Русия атакува украинската нефтена и газова инфраструктура, спряха съоръжения

Свят Преди 1 час

Проф. Кантарджиев: Греяното вино и ракията са полезни при инфекции

Проф. Кантарджиев: Греяното вино и ракията са полезни при инфекции

Любопитно Преди 1 час

„Празникът е за душата и за близките, а не само за консумация“, сподели бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести

Бившият принц Андрю e лишен от поредната кралска привилегия

Бившият принц Андрю e лишен от поредната кралска привилегия

Свят Преди 1 час

Последиците от скандала "Епстийн" продължават да влияят на бившия принц Андрю, който е лишен от разрешителното си за огнестрелни оръжия

САЩ забраниха достъп на петима европейци, заради "цензура"

САЩ забраниха достъп на петима европейци, заради "цензура"

Свят Преди 2 часа

"Твърде дълго идеолозите в Европа водят организирани кампании за принуждаване на американските платформи да наказват американските гледни точки", заяви Марко Рубио

Путин потвърди твърдата си подкрепа за Сирия

Путин потвърди твърдата си подкрепа за Сирия

Свят Преди 2 часа

Сирийските министри на външните работи и на отбраната се срещнаха с руския държавен глава в Москва

Ованес Торосян в PODCAST7: 200 отказа, 40 филма и откровения за българското кино

Ованес Торосян в PODCAST7: 200 отказа, 40 филма и откровения за българското кино

Любопитно Преди 2 часа

"Ще отида в Америка, това ми беше планът. И ще стана тираджия. Ще татуирам целия от главата до краката на всякъде", споделя Торосян

Олимпийският огън стигна до Неапол (ВИДЕО)

Олимпийският огън стигна до Неапол (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Честта да носи факлата в тази част от обиколката се падна на бившия италиански футболист Фабио Канаваро

Намериха черните кутии на разбилия се в Турция самолет с либийски военни

Намериха черните кутии на разбилия се в Турция самолет с либийски военни

Свят Преди 3 часа

На борда бе и началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили Мухамед Али Ал Хадад

След "обира на века": Лувърът постави метални решетки над прозорците си

След "обира на века": Лувърът постави метални решетки над прозорците си

Свят Преди 3 часа

„Това е една от спешните мерки, взети след кражбата“, каза заместник-администраторът на музея Франсис Щайнбок

<p>Патриарх Даниил оглавява вечерната служба за Бъдни вечер</p>

Патриарх Даниил ще възглави празничното вечерно богослужение за Бъдни вечер в катедралата „Св. Александър Невски“

България Преди 3 часа

На този ден християните се подготвят духовно: чрез пост, изповед и молитва да приемат светото Причастие и така достойно да посрещнат Христовото Рождество

<p>Частен съдебен изпълнител се усъмни в&nbsp;сделка със 75-годишна жена</p>

Частен съдебен изпълнител сигнализира за съмнителна жилищна сделка със 75-годишна жена

България Преди 3 часа

Появи се положително развитие по случая на 75-годишната Маргарита Петрова, която може да остане без жилището си след съмнителна замяна

Дядо Коледа пое на околосветско пътешествие

Дядо Коледа пое на околосветско пътешествие

Любопитно Преди 3 часа

Подготвихте ли млякото и бисквитките?

Необичайна коледна изненада: Таен оркестър обикаля София и изненадва минувачите

Необичайна коледна изненада: Таен оркестър обикаля София и изненадва минувачите

Любопитно Преди 3 часа

Формцията е съставена от цяло семейство музиканти

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Как да оцелеем на Коледа без прияждане (и угризения)!

Edna.bg

Ромина и Дарко Тасевски подариха на децата си вълшебна семейна почивка в Мадрид!

Edna.bg

Артета похвали Кепа и Жезус и заяви: Разликата трябваше да бъде много по-голяма

Gong.bg

Георги Иванов: Годината беше изпълнена с важни решения и промени, но и с ясна воля за развитие

Gong.bg

Предстои снежен и леден януари

Nova.bg

Засилен трафик и извънредна организация на движението по пътищата

Nova.bg