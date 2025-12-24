Русия планира да инсталира електроцентрала на Луната до 2036 г.

Р усия планира да разположи електроцентрала на Луната през следващото десетилетие, с цел осигуряване на енергия за своята лунна космическа програма, както и съвместна за руско-китайска изследователска станция, предаде Ройтерс.

Откакто съветският космонавт Юрий Гагарин стана първият човек, излязъл в открития Космос през 1961 г., Русия се утвърди като една от водещите сили в космическите изследвания. През последните десетилетия обаче страната изостава от Съединените щати и все по-осезаемо от Китай.

Ядрен реактор на Луната: Амбициозният проект на Русия и Китай

Руските амбиции претърпяха сериозен удар през август 2023 г., когато безпилотната мисия „Луна-25“ се разби в повърхността на Луната при опит за кацане. В същото време Илон Мъск революционизира изстрелването на космически апарати - област, в която Русия някога беше водеща.

Русия разкри подробности за ядрената база на Китай на Луната

Държавната космическа корпорация „Роскосмос“ съобщи в официално изявление, че планира изграждането на лунна електроцентрала до 2036 г. и е подписала договор за тази цел с авиационно-космическата компания „Лавочкин“.

Според „Роскосмос“ основното предназначение на електроцентралата ще бъде да осигурява енергия за руската лунна програма, включително за луноходи, астрономическа обсерватория и инфраструктурата на съвместната Руско-китайска международна лунна изследователска станция.

„Проектът представлява важна стъпка към създаването на постоянно функционираща научна лунна станция и към прехода от еднократни мисии към дългосрочна програма за изследване на Луната“, заявиха от „Роскосмос“.

Корпорацията не уточнява изрично, че електроцентралата ще бъде ядрена, но посочва, че сред участниците в проекта са руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ и Курчатовският институт – водещият ядрен изследователски център на Русия.

Ръководителят на „Роскосмос“ Дмитрий Баканов заяви през юни, че една от целите на корпорацията е разполагането на ядрена електроцентрала на Луната, както и изследването на Венера.