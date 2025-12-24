Любопитно

Защо жените привличат токсични партньори: Какво не е наред и как да се измъкнем от „сценария“

Токсичните връзки не са за любов, а за власт и запълване на вътрешни празнини

24 декември 2025, 11:57
Защо жените привличат токсични партньори: Какво не е наред и как да се измъкнем от „сценария“
Източник: iStock

М ного жени си задават въпроса от години: „Защо срещам само насилници и манипулатори?“ На пръв поглед изглежда като фатално съвпадение, но психолозите са сигурни, че има определени поведенчески маркери и вътрешни нагласи, които правят една жена привлекателна за токсичните партньори.

РБК-Украйна, заедно с експерти, анализира какви психологически механизми привличат неадекватни мъже, как работи „синдромът на спасителя“ и как най-накрая да се излезе от тази ситуация и да се насочим към здравословни взаимоотношения.

Токсичните връзки не са за любов, а за власт и запълване на вътрешни празнини. И дори да не започнат красиво и романтично, краят винаги е болезнен и труден.

Ефектът на „познатата болка“: детски сценарии

Психолозите казват, че не избираме тези, с които ще бъдем щастливи, а тези, които са ни познати.

Тоест, ако едно момиче е израснало в семейство, където бащата е бил емоционално студен, агресивен или нестабилен, мозъкът ѝ определя такова поведение като „норма“.

Здравият, спокоен мъж ѝ се струва „скучен“, защото във връзка с него няма онзи прилив на адреналин, с който е била свикнала от детството.

Токсичният партньор подсъзнателно се възприема като шанс да се „преживее“ детска травма и най-накрая да се спечели любов от някой като баща.

Слаби лични граници

Токсичните мъже са майстори на тестването на границите. В първите седмици и месеци на влюбена двойка те несъзнателно игнорират „червените флагове“. Склонни са да приемат ситуации, които са неприемливи.

В ранните етапи мъжете могат да „опипват“ почвата: да закъснеят, да игнорират молби или да се пошегуват лошо.

Ако една жена толерира, оправдава подобно поведение или се страхува директно да каже „не можеш да ми го причиниш“, тя се превръща в идеална мишена за манипулатор.

Неадекватните личности търсят тези, които не могат да кажат „не“, защото такива хора са най-лесни за контролиране.

Синдром на „жената спасителка“ (хиперотговорност)

Много жени вярват, че любовта им може да промени човек. Жената вижда мъжа като „ранено момче“ и вярва, че тя е единствената, която може да го спаси, стопли и поправи.

Тук се крие капанът, защото токсичните мъже обожават такива жени. Те охотно играят ролята на жертва на обстоятелствата (бившият е бил „психопат“, не са ценени на работа, опитвам се да преодолея зависимост, никой не ме разбира), за да получат неограничен ресурс от подкрепа и прошка.

Ниско самочувствие и дефицит на самоуважение

Когато една жена не се чувства ценена без одобрението на партньора си, тя става уязвима за „любовни бомбардировки“.

Токсичните мъже често започват връзки с невероятна идеализация: цветя, любовни декларации на следващия ден, постоянно внимание.

Жена с ниско самочувствие „гълта“ тази кука, защото най-накрая се чувства „специална“. Но когато критиките и унижението започнат, тя е толкова емоционално зависима, че не може да си тръгне.

Страх от самота

Жена, която се страхува от самотата и не може да бъде сама дълго време, е магнит за неадекватни партньори. Такава жена може да се съгласи на всякакви условия на връзката, на всяко отношение, най-важното е мъжът да е наблизо. И най-често именно такива жени в крайна сметка възприемат насилието като норма.

Търсенето на идеала чрез „емоционални колебания“

Манипулаторите използват техниката на периодично подсилване: днес той е най-добрият на света, а утре е студен и жесток.

Това причинява истинска химическа зависимост. Мозъкът чака точно този момент на „просветление“, когато партньорът отново стане добър. Жената бърка тази хормонална буря с „истинска страст“.

Как да промените ситуацията: съвети от психолози

Работете върху самочувствието си. Осъзнайте, че сте ценни сами по себе си, независимо дали имате мъж около себе си. Ако ви е трудно да осъзнаете това, потърсете помощ от професионалист.

Научете се да разпознавате „червените флагове“. Не пренебрегвайте първите признаци на неуважение. Научете се да си тръгвате веднага щом се почувствате неудобно.

Излекувайте детето вътре в себе си. Работете върху връзката си с родителите си (или самостоятелно, или с терапевт), за да спрете да търсите „позната болка“.

Бъдете внимателни. Струва си да реагирате на всякакви тревожни сигнали от нов мъж още от първите дни на срещата и да не бързате да му се доверявате.

Дай шанс на „скучното“. Ако един мъж е стабилен, надежден и разбиращ, това не е скука, а сигурност. Дай си време да свикнеш с това ново чувство.

Източник: rbc.ua    
