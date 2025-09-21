Свят

Израел: Признаването на Палестина "не е нищо друго освен поощрение" за "Хамас"

Не позволявайте джихадистката идеология да определя външната ви политика"

21 септември 2025, 17:53
Тръмп призова главния прокурор на САЩ да разгледа казуси срещу негови опоненти

"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас": Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава
Арестуваният Имамоглу: Властта опитва да разедини основната опозиционна сила в Турция

Песков: Великобритания води лагера, който иска войната в Украйна

Германски депутат призова: Сваляйте руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници
Наздраве! Откриха тазгодишния

И зраелското Министерство на външните работи каза, че признаването на палестинската държавност не е "нищо друго освен поощрение за джихадистката групировка "Хамас". Дипломатическото ведомство излезе с реакцията само броени минути след като по-рано Великобритания, Канада и Австралия официално обявиха, че признават Държавата Палестина, предаде ДПА.

"Самите водачи на "Хамас" открито го заявявят и не го крият: това признание е пряка последица, "плодът" на клането от 7 октомври", написа израелското министерство в "Екс", без изрично да споменава трите страни.

"Не позволявайте джихадистката идеология да определя външната ви политика", допълва ведомството.

По-рано днес Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно, че признават Държавата Палестина, предаде Ройтерс.

Така те се присъединиха към други страни, като целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към разрешаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави. Признаването на Държавата Палестина обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Началникът на германския Бундесвер призова за нови оръжейни системи срещу дронове

Свят Преди 35 минути

Ген. Бройер призова рисковете за хората и потенциалните материални щети да се вземат предвид при разполагането на оръжия

Каква е причината за катастрофалния срив в мрежата на мобилен оператор в Австралия

Свят Преди 1 час

Инцидентът е продължил около 13 часа – от 0:30 ч. местно време в четвъртък до 13:30 ч. същия ден

НАТО вдигна изтребители срещу руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Свят Преди 3 часа

Руският военен летателен апарат изглежда е бил разузнавателен самолет Ил-20M

ГДБОП разби схема за проституция в стаи за гости в Ямбол

България Преди 3 часа

Разпитани са 14 свидетели

Пламъци поглъщат местността "Мечи камък" край Брезник

България Преди 4 часа

Пожарът на този етап се разраства бързо, а за това способства откритостта на терена

<p>&bdquo;Смъртоносно опасен&ldquo; &ndash; фентанилът настъпва в България</p>

„Смъртоносно опасен“ – фентанилът настъпва в България

България Преди 4 часа

„Родителите трябва да следят средата на децата си, да разговарят с тях и да не оставят училището или обществото сами да поемат тази роля“, каза токсикологът от ВМА доцент Людмила Нейкова

Втори ден на хаос по летищата в Европа след кибератаката срещу доставчик на услуги

България Преди 5 часа

Пътници на няколко европейски летища продължиха да се сблъскват със закъснения и дне

Жестока катастрофа в София, има жертви

България Преди 5 часа

Инцидентът е станал днес по обяд на столичния бул. „Драган Цанков“

<p>Кола блъсна дете на пешеходна пътека в Смолян</p>

Кола блъсна дете на пешеходна пътека в Смолян

България Преди 5 часа

Момчето пресичало пътеката с баща си, когато е ударено от лек автомобил „Киа“, управляван от 68-годишен смолянчанин

116-годишната Етел за крал Чарлз: „Всички момичета бяха влюбени в него“

Любопитно Преди 5 часа

Етел Катърхам стана най-възрастният човек в света на 116 години през април, след смъртта на бразилската монахиня сестра Ина Канабаро Лука

<p>Горя бившата рафинерия &bdquo;Плама&ldquo;, няма опасност за населението</p>

Горя бившата рафинерия „Плама“, няма опасност за населението

България Преди 6 часа

Пожарът вече е напълно изгасен. В Плевен няма завишения на фините прахови частици

<p>Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа</p>

Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа

Свят Преди 7 часа

Подставен репортер на BBC била инструктирана да публикува необосновани твърдения – включително че потенциалното членство на Молдова в ЕС зависи от това гражданите ѝ да станат LGBTQ+ и че президентът Санду улеснява трафика на деца

Наталия Киселова

Наталия Киселова: Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 г.

България Преди 7 часа

Попитана дали е необходимо ръководителите на служби да се избират от Народното събрание, а не да се назначават от президента, тя посочи, че в Конституцията са изведени онези правомощия, които изрично са в компетентността на президента

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

Любопитно Преди 7 часа

Свилен Ноев, вокалист на група „Остава“, описва себе си като „пънкарче от планината“

<p>Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират</p>

Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират

Любопитно Преди 8 часа

Самосаботажът може да изглежда като предпазване от разочарование, но всъщност лишава човека от шанс за успех и щастие

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

България Преди 8 часа

БНБ отчете ръст на преките инвестиции

