Израел: Признаването на Палестина "не е нищо друго освен поощрение" за "Хамас"

"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас": Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава

И зраелското Министерство на външните работи каза, че признаването на палестинската държавност не е "нищо друго освен поощрение за джихадистката групировка "Хамас". Дипломатическото ведомство излезе с реакцията само броени минути след като по-рано Великобритания, Канада и Австралия официално обявиха, че признават Държавата Палестина, предаде ДПА.

"Самите водачи на "Хамас" открито го заявявят и не го крият: това признание е пряка последица, "плодът" на клането от 7 октомври", написа израелското министерство в "Екс", без изрично да споменава трите страни.

"Не позволявайте джихадистката идеология да определя външната ви политика", допълва ведомството.

По-рано днес Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно, че признават Държавата Палестина, предаде Ройтерс.

Така те се присъединиха към други страни, като целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към разрешаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави. Признаването на Държавата Палестина обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно.