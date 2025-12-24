Свят

САЩ забраниха достъп на петима европейци, заради "цензура"

"Твърде дълго идеолозите в Европа водят организирани кампании за принуждаване на американските платформи да наказват американските гледни точки", заяви Марко Рубио

24 декември 2025, 10:37
САЩ забраниха достъп на петима европейци, заради "цензура"
Източник: Getty Images

С АЩ обявиха санкции срещу пет европейски видни фигури, свързани с налагането на строги регулации на американски технологични компании. На санкционираните, сред които е и бившият еврокомисар Тиери Бретон, се забранява достъп в страната.

Действията на тези хора са равносилни на цензура в ущърб на американските интереси, съобщи Държавният департамент на САЩ във вторник, 23 декември.

"Твърде дълго идеолозите в Европа водят организирани кампании за принуждаване на американските платформи да наказват американските гледни точки, на които се противопоставят", заяви в "Екс" американският държавен секретар Марко Рубио.

"Администрацията на президента Тръмп повече няма да търпи тези нечувани действия на екстериториална цензура", добави той, цитиран от ДПА.

Рубио каза, че по тази причина Държавният департамент налага забрана за влизане в САЩ на водещи фигури на глобалния "цензурно-промишлен комплекс", като списъкът може да бъде разширен, "ако другите не променят курса".

Рубио и други американски официални представители многократно са критикували "онлайн цензурата" в Европа. Коментарите са в отговор на решение на Европейската комисия да глоби мрежата "Екс" на милиардера Илон Мъск със 120 милиона евро заради недостатъчна прозрачност.

Французинът Тиери Бретон е смятан за един от архитектите на Закона за цифровите услуги на ЕС - законодателство, което регулира онлайн платформите.

Сред засегнатите са управляващите директори на германската организация "ХейтЕйд" (HateAid), която води кампания срещу онлайн злоупотреби. Заместник държавният секретар на САЩ Сара Роджърс каза, забраната се отнася за Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефин Балон.

Фон Ходенберг през октомври получи германския  Федералния орден за заслуги като признание за работата й срещу насилието в интернет. "ХейтЕйд" е основана през 2018 г. и се смята за първия национален консултантски център в Германия за хора, пострадали от онлайн злоупотреби.

Другите двама санкционирани са Имран Ахмед, основател на Центъра за противодействие на дигиталната омраза САЩ/Великобритания, и Клеър Мелфорд, основателка на базирания във Великобритания Глобален индекс за дезинформация. И двете организации работят за противодействие на речта на омразата и дезинформацията в интернет.

Първоначално Държавният департамент определи петимата само като "радикални активисти" и "превърнати в инструмент" неправителствени организации, насърчавали мерки за налагане на цензура от страна на чужди държави.

Източник: Десислава Иванова, БТА    
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
