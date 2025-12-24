Президентът на Р Северна Македония: България отваря вратите за влияние на „трети сили”

П резидентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова отправи остър упрек към България от парламента в Скопие и призова за постигането на национален консенсус за европейската интеграция на Скопие, предаде NOVA.

Тя разкритикува България, че с условието за промяна на Конституцията на страната отваря вратите за влиянието на „трети сили”. В обръщение към парламента, Силяновска-Давкова поиска ясни гаранции от Европейския съюз и България и подчерта, че на страната ѝ се поставят нови услови, които нямат нищо общо с реформите.

„Без ясни гаранции от ЕС и България и без подходящи предпазни мерки, с поредната конституционна промяна, рискуваме да излезем от процеса с оголени суверенитет, национална и културна идентичност, точно както старецът на Хемингуей е излязъл от морето - само с рибени кости”, заяви държавният глава.