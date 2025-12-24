Свят

Путин потвърди твърдата си подкрепа за Сирия

Сирийските министри на външните работи и на отбраната се срещнаха с руския държавен глава в Москва

24 декември 2025, 10:24
Путин потвърди твърдата си подкрепа за Сирия
Източник: AP/БТА

М инистърът на вътрешните работи на Сирия Асад аш Шибани и министърът на отбраната генерал-майор Мурхаф Абу Касра снощи се срещнаха в Москва с руския президент Владимир Путин, с когото обсъдиха редица политически, военни и икономически теми от взаимен интерес, с особен акцент върху стратегическото сътрудничество в областта на военната промишленост, предаде сирийската новинарска агенция САНА.

Башар Асад с изненадваща визита в Москва

По време на срещата двете страни обсъдиха по-нататъшното развитие на военното и техническото партньорство по начин, който заздравява отбранителните способности на сирийската армия и е в крак със съвременното развитие на военната индустрия.

Разговорите бяха съсредоточени върху модернизацията на военното оборудване, предаване на техническа експертиза и разширяване на сътрудничеството в научноизследователската и развойна дейност.

Башар Асад в Русия, какво поиска Путин от него

Двете страни обмениха и възгледите си по въпросите на регионалното и международното положение, подчертавайки колко е важно да бъде продължено политическото и дипломатическото сътрудничество между Дамаск и Москва в рамките на международни форуми. Те потвърдиха необходимостта от зачитане на международното право и отхвърлиха всички форми на външна намеса във вътрешните работи на страните.

Сирийският президент в Москва, говори с Путин

В икономическата сфера по време на срещата бяха обсъдени перспективите за разширяване на икономическото и търговското сътрудничество, включително подкрепа за проекти за възстановяване, развитие на инфраструктурните сектори и окуражаване на инвестициите в Сирия.

Путин потвърди твърдата подкрепа на Русия за Сирия и подчерта значимостта на запазването на нейното единство, териториална цялост и суверенитет, отбелязва САНА.

Източник: Валерия Динкова, БТА    
