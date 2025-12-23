Свят

В Турция се разби самолет с началника на армията на Либия

23 декември 2025, 21:43
В Турция се разби самолет с началника на армията на Либия
Т урските власти съобщиха, че са загубили връзка с бизнес самолет от типа "Фалкон" 50 с петима пътници на борда, включително началника на генералния щаб на армията на Либия, след като той е излетял от столицата на Турция Анкара.

„Връзката беше загубена в 20:52 местно време с бизнес самолет от тип "Фалкон" 50, с регистрационен номер 9H-DFJ, излетял от летище Есенбога в Анкара с направление Триполи в 20:10 местно време“, написа турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в X.

Турция праща три самолета със спасителни екипи и хуманитарна помощ в Либия

На борда са пътували петима пътници, включително началникът на генералния щаб на либийската армия, генерал Мохамед Али Ахмед ал-Хадад, добави Йерликая.

Либия в хаос - отново се оказа с двама премиери

От информация, публикувана на официалния сайт на Министерството на отбраната на Турция, става ясно, че военният министър на Турция Яшар Гюлер е приел по-рано днес генерал Мохамед Али Ахмед ал-Хадад.

