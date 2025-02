Нетаняху за Газа: Най-големият затвор на открито в света

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху приветства широко критикувания план на американския президент Доналд Тръмп за извеждане на палестинците от разкъсваната от война ивица Газа, като заяви, че Израел е готов да „свърши работата“, предаде Франс прес.

В интервю, излъчено по телевизия „Фокс нюз“ снощи - малко преди края на посещението му във Вашингтон, Нетаняху защити предложението, което беше остро осъдено в целия свят.

„Смятам, че предложението на президента Тръмп е първата нова идея от години насам и има потенциала да промени всичко в Газа“, каза Нетаняху и допълни, че вижда в него „правилен подход“ за бъдещето на палестинската територия.

„Всичко, което Тръмп казва, е: „Искам да отворя вратата и да им дам възможност да се преместят временно, докато ние възстановим мястото физически“, обясни израелският премиер.

