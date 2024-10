Джо Байдън ще разговаря с Бенямин Нетаняху

О чаква се днес президентът на САЩ Джо Байдън да проведе телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще включва обсъждане на евентуални планове за нанасяне на удар по Иран, съобщава Ройтерс.

В Близкия изток цари напрегнато очакване на отговора на Израел на ракетното нападение от Иран миналата седмица, което Техеран извърши в отговор на военната ескалация на Израел в Ливан.

US president Joe Biden and Israel PM Benjamin Netanyahu are set to speak tomorrow for the first time since last week’s large-scale Iranian ballistic missile attack. #KBCniYetu ^RO pic.twitter.com/SCMplxmLJf