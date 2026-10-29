Б ившият прессекретар на Белия дом Кейти Захария - която прекара на поста едва пет дни, преди да бъде освободена от Доналд Тръмп - влезе в остър вербален сблъсък с популярния телевизионен водещ Пиърс Морган по време на гостуването си в неговото онлайн шоу.

Търканията между двамата започнаха още в самото начало, когато Морган поиска от Захария разяснения за кратката ѝ кариера в Белия дом и последвалите я медийни скандали. Единственият ѝ брифинг пред журналисти бе посрещнат с поредица от критики, а впоследствие самият Тръмп заяви, че я е посъветвал да „преразгледа“ позицията си.

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На въпрос от водещия как е реагирала на думите на американския президент, Захария отказа да разкрие подробности от вътрешната кухня:

„Ще запазя личните си разговори с президента в пълна конфиденциалност. Ще продължа да се боря за него всеки един ден. Аз съм безкомпромисно лоялна“.

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Продължаващите опорни точки и отказът от директни отговори провокираха остра реакция от страна на британския журналист.

"Has Donald Trump got some program plugged into you to make you say all of this?!" Piers Morgan presses Katie Zacharia on her genuine opinion of Trump, after she refuses to answer any questions about the President... 📺 https://t.co/UpUKwJAHhu @piersmorgan | @KatieZacharia https://t.co/HmQnToUEJa — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) October 28, 2026

„Хайде стига с глупостите, нека водим сериозен и искрен разговор. Звучиш като робот. Доналд Тръмп да не ти е инсталирал някаква програма, че да бълваш всички тези неща?“, репликира я Морган, припомняйки ѝ, че въпреки въпросната лоялност, тя е била уволнена почти незабавно.

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Захария изрази несъгласие с определението „робот“ и се опита да пренасочи разговора към защитата на президента, заявявайки, че фокусът не трябва да бъде върху нейната личност, а върху „безмилостното отношение на медиите към Тръмп“.

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В края на разговора Пиърс Морган отбеляза с примирение, че основната цел на интервюто е била именно тя да разкаже за своя престой в Белия дом, а не да продължава да функционира като негова медийна защита.