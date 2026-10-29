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„Звучиш като робот“: Водещият Пиърс Морган влезе в остър сблъсък с уволнена говорителка на Тръмп

Бившият прессекретар на Белия дом отказва да разкрие личните си разговори с Доналд Тръмп след 5-дневния си престой на поста. Гостуването ѝ при британския водещ прерасна в остър сблъсък заради лоялността ѝ към президента

29 октомври 2026, 21:33
„Звучиш като робот“: Водещият Пиърс Морган влезе в остър сблъсък с уволнена говорителка на Тръмп
Източник: Getty Images

Б ившият прессекретар на Белия дом Кейти Захария - която прекара на поста едва пет дни, преди да бъде освободена от Доналд Тръмп - влезе в остър вербален сблъсък с популярния телевизионен водещ Пиърс Морган по време на гостуването си в неговото онлайн шоу.

Търканията между двамата започнаха още в самото начало, когато Морган поиска от Захария разяснения за кратката ѝ кариера в Белия дом и последвалите я медийни скандали. Единственият ѝ брифинг пред журналисти бе посрещнат с поредица от критики, а впоследствие самият Тръмп заяви, че я е посъветвал да „преразгледа“ позицията си.

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На въпрос от водещия как е реагирала на думите на американския президент, Захария отказа да разкрие подробности от вътрешната кухня:

„Ще запазя личните си разговори с президента в пълна конфиденциалност. Ще продължа да се боря за него всеки един ден. Аз съм безкомпромисно лоялна“.

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Продължаващите опорни точки и отказът от директни отговори провокираха остра реакция от страна на британския журналист.

„Хайде стига с глупостите, нека водим сериозен и искрен разговор. Звучиш като робот. Доналд Тръмп да не ти е инсталирал някаква програма, че да бълваш всички тези неща?“, репликира я Морган, припомняйки ѝ, че въпреки въпросната лоялност, тя е била уволнена почти незабавно.

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Захария изрази несъгласие с определението „робот“ и се опита да пренасочи разговора към защитата на президента, заявявайки, че фокусът не трябва да бъде върху нейната личност, а върху „безмилостното отношение на медиите към Тръмп“.

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В края на разговора Пиърс Морган отбеляза с примирение, че основната цел на интервюто е била именно тя да разкаже за своя престой в Белия дом, а не да продължава да функционира като негова медийна защита.

Новият прессекретар на Белия дом Кейти Захария - от телевизионния екран до „бруталния“ и изпълнен с гафове дебют
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Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
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