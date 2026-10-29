Свят

Путин обяви готовност за война с Европа, но предупреди, че победители няма да има

Руският президент заяви, че Москва е подготвена за евентуален сблъсък, макар да не го желае. Според него Западът е се е провалил в целта си за „стратегическо поражение“ на Русия, а подобен сценарий няма да бъде възможен и до 2030 година

29 октомври 2026, 20:56
Путин обяви готовност за война с Европа, но предупреди, че победители няма да има
Източник: БГНЕС

Р уският президент Владимир Путин заяви, че Русия е подготвена за евентуална война с Европа, въпреки че изрази становище, че страната не желае такъв конфликт, съобщава The Independent.

Ако се стигне до война между Русия и Европа, „победители няма да има“ и нека никой в Европа „не забравя това“. Това заяви Путин на пресконференция след срещата на върха Русия - Африка, съобщава ТАСС.

Западът не постигна целта си да нанесе стратегическо поражение на Русия и едва ли това ще бъде възможно и до 2030 година, посочи Путин.

„А ако нещата отидат твърде далеч, победители въобще няма да има. Нека никой не забравя това“, подчерта президентът.

Руският президент заяви, че страната му подкрепя всякакви стъпки, насочени към възстановяване на отношенията с европейските страни, докато коментираше телефонния разговор с лидерите на Норвегия и Финландия.

Той добави, че Москва не иска Балтийско море да се изправи пред ситуация, подобна на тази в Ормузкия проток.

В началото на октомври върховният съюзнически командващ на НАТО Алексъс Гринкевич заяви по време на форум за сигурност във Варшава, че Алиансът може да удари цели близо до Калининград, Санкт Петербург и Беларус, ако Русия предприеме нападение.

По думите му НАТО не се стреми към стратегическо поражение на Русия, а единствено към спиране на всяка атака в зародиш, припомня „Фокус“.

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