Свят

Хеликоптер на италианската армия се разби в Босна

Той е изпълнявал мисия на ЕУФОР

Николай Киров Николай Киров

29 октомври 2026, 19:33
Хеликоптер на италианската армия се разби в Босна
Източник: iStock

Х еликоптер на мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ЕУФОР) се разби близо до Бръчко в североизточната част на Босна днес следобед, съобщава ХИНА, като отбелязва, че до момента няма официално потвърждение за жертви.

Според неофициални данни са загинали трима души, а 12 са ранени.

Федералната телевизия (FTV) на Босна и Херцеговина - една от двете съставни единици в Босна, публикува кадри от мястото на катастрофата, на които се виждат екипи на спешна помощ.

Според телевизията вероятно има жертви, както и пострадали, които са откарани в болница в Бръчко. Информацията не е потвърдена официално.

Медиите посочват, че става дума за хеликоптер "Чинук" CH-47. 

Министерството на отбраната на Италия съобщи, че хеликоптерът е на италианските въоръжени сили, предаде "Ройтерс". 

"Франс прес" цитира съобщение на ЕУФОР, в което се потвърждава, че хеликоптер на мисията се е разбил в североизточната част на страната "по време на рутинна операция".

В съобщението се уточнява, че нито един цивилен не е пострадал и че инцидентът не е причинил никакви щети.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Ваня Накова    
катастрофа хеликоптер Босна и Херцеговина ЕУФОР
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