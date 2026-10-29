Кървави руски удари по цивилни в Украйна, ЕС реагира

Н ай-малко 14 души загинаха днес при руски удар с дрон по оживен перон на железопътна гара в украинския град Днипро, а още петима бяха убити при нападения срещу други градове, съобщиха украинските власти, цитирани от "Ройтерс".
Атаките бяха извършени на фона на местното примирие в Херсонска област, което породи предпазливи надежди за възобновяване на дипломатическите усилия.
Двама тийнейджъри загинаха при удар по централна улица в северния украински град Чернигов, а трима души бяха убити при нападение срещу жилищна сграда в град Кременчук, Централна Украйна.
Ужасяваща руска атака с дрон по гара в Украйна, 13 души загинаха
"Русия умишлено преследва цивилни граждани – във влакове, на гари, в жилищни сгради", заяви украинският премиер Сергий Корецки в Телеграм.
"Няма и никога не може да има оправдание за този терор", добави той.
В останалите части на Украйна руските нападения с дронове и ракети срещу критична инфраструктура, включително железопътната мрежа, все повече затрудняват ежедневието на цивилното население и натоварват икономиката.
При атаките се използва и острият недостиг на ракети за противовъздушна отбрана, който изпитва Украйна.
Украинската държавна железопътна компания "Укрзализниця" съобщи, че дрон с реактивен двигател е поразил перон на централната гара в Днипро, където пътнически влак се е подготвял да потегли към съседния град Запорожие.
На снимки, публикувани от украинския президент Володимир Зеленски, се виждат тела на загинали, разпръснати по перона, докато спасителни екипи изнасят ранените на носилки.
Зеленски: Русия удари пътнически влак
При нападението с дрон срещу оживена улица в центъра на Чернигов, освен двамата загинали, са били ранени 23 души.
"Нападнати бяха обикновени, мирни хора, които просто отиваха на работа, вършеха ежедневните си задачи и правеха планове за деня", заяви началникът на градската военна администрация Дмитро Брижински.
При удара по жилищна сграда в Кременчук загинаха трима души, а 15 бяха ранени, съобщи областният управител.
В отговор на нападението срещу Днипро Зеленски призова международните партньори на Украйна да засилят натиска върху Русия, като косвено разкритикува решението на САЩ да отменят санкциите върху износа на руски дизел, както и спирането от ЕС на ограничителните мерки срещу двама руски милиардери.
"Колко терористични нападения извърши Русия срещу нашия народ, откакто бяха отменени санкциите срещу определени руски олигарси и руския енергиен сектор, вместо да се стигне до деескалация?", написа Зеленски в X.
Thank you for your condolences following today’s brutal Russian strikes. It is indeed very important that support for those who protect lives continues as long as Russia keeps attacking our cities and communities. We are also grateful for the EU sanctions, which continue to work and grow stronger. And it is important that the new EU sanctions package target not only companies and individuals involved in weapons production, but also the schemes that provide the financial foundation for Russia’s war. All the more reason why no easing of sanctions can be allowed, as this only strengthens Russia’s belief that it can somehow achieve its aggressive objectives.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2026
Европейският съюз призова днес международните си партньори да засилят подкрепата за Украйна и натиска върху Русия след поредните руски удари срещу цивилни, при които загинаха десетки хора, предаде Франс прес.
Френският президент Еманюел Макрон на свой ред обвини Москва, че продължава да залага на ескалацията, вместо да търси мир.
„Смъртоносното руско нападение срещу гарата в Днепър е поредната брутална агресия срещу украински цивилни. То ясно показва, че Москва не се интересува от мир“, написа в X върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.
Тя подчерта, че Русия трябва да понесе отговорност за действията си, и заяви, че ще постави въпроса на срещата на върха ЕС – Канада в Монреал и на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта.
Калас посочи, че ще призове партньорите на ЕС да увеличат подкрепата за Украйна и да ускорят създаването на механизми за търсене на отговорност от Русия, сред които бъдещият специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна и международен механизъм за обезщетения.
Russia’s deadly attack on the Dnipro train station is yet another brutal assault on Ukrainian civilians. It makes abundantly clear that Moscow is not interested in peace. I extend my deepest condolences to the victims and their families. At the EU-Canada Summit and the G20 Foreign Ministers’ Meeting in Atlanta, I will urge partners to further strengthen our support for Ukraine and advance accountability, including through the Special Tribunal and Claims Commission. Russia must be held accountable.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 29, 2026
„Поредна серия от жестоки и опустошителни руски удари срещу цивилни в Украйна“, написа на свой ред председателят на Европейския съвет Антонио Коща.
Той подчерта, че ЕС ще продължи да засилва натиска върху Русия и да подкрепя Украйна до постигането на справедлив и траен мир. „Призоваваме всички наши международни партньори да направят същото“, добави Коща.
Yet another cruel and devastating series of Russian strikes against civilians in Ukraine. My condolences to President @ZelenskyyUa and the people of Ukraine following Russia’s drone attack on Dnipro railway station, as well as attacks in residential neighbourhoods in Chernihiv and Kremenchuk. The EU will continue to increase the pressure on Russia and to support Ukraine until a just and lasting peace is achieved. We call on all our international partners to do the same.— António Costa (@eucopresident) October 29, 2026
Френският президент Еманюел Макрон също изрази възмущението си от нападението в Днепър и заяви, че Русия продължава да „залага на ескалацията“, като атакува цивилни.
„В този контекст трябва да се стремим към много повече от локално прекратяване на огъня като наскоро договореното в Олешки“, написа той в X. Определи като „недопустимо“ отхвърлянето на всички подобни предложения от страна на Москва.
„Трябва заедно да удвоим усилията си за постигане на справедлив и траен мир и да накараме Русия да седне на масата за преговори“, призова френският президент.
Je viens d'apprendre avec émotion qu'un drone à réaction russe vient de s'abattre sur la gare de Dnipro, avec un très lourd bilan. J'adresse au Président @ZelenskyyUa et au peuple ukrainien mes condoléances et notre solidarité. Nous devons, dans ce contexte, aspirer à bien plus qu'un cessez-le-feu localisé comme celui qui vient d'être négocié localement à Olechky. Il est intolérable que la Russie continue d'opposer son refus à toutes les propositions en ce sens, en continuant de miser sur l'escalade et en visant les civils. Nous devons ensemble redoubler d'efforts pour une paix juste et durable et amener la Russie à la table des négociations.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2026