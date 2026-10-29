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Кървави руски удари по цивилни в Украйна, ЕС реагира

Най-малко 19 души загинаха

Николай Киров Николай Киров

29 октомври 2026, 19:13
Кървави руски удари по цивилни в Украйна, ЕС реагира
Източник: EPA/БГНЕС

Н ай-малко 14 души загинаха днес при руски удар с дрон по оживен перон на железопътна гара в украинския град Днипро, а още петима бяха убити при нападения срещу други градове, съобщиха украинските власти, цитирани от "Ройтерс". 

Атаките бяха извършени на фона на местното примирие в Херсонска област, което породи предпазливи надежди за възобновяване на дипломатическите усилия.

Двама тийнейджъри загинаха при удар по централна улица в северния украински град Чернигов, а трима души бяха убити при нападение срещу жилищна сграда в град Кременчук, Централна Украйна.

Ужасяваща руска атака с дрон по гара в Украйна, 13 души загинаха

"Русия умишлено преследва цивилни граждани – във влакове, на гари, в жилищни сгради", заяви украинският премиер Сергий Корецки в Телеграм. 

"Няма и никога не може да има оправдание за този терор", добави той.

В останалите части на Украйна руските нападения с дронове и ракети срещу критична инфраструктура, включително железопътната мрежа, все повече затрудняват ежедневието на цивилното население и натоварват икономиката.

При атаките се използва и острият недостиг на ракети за противовъздушна отбрана, който изпитва Украйна.

Украинската държавна железопътна компания "Укрзализниця" съобщи, че дрон с реактивен двигател е поразил перон на централната гара в Днипро, където пътнически влак се е подготвял да потегли към съседния град Запорожие.

На снимки, публикувани от украинския президент Володимир Зеленски, се виждат тела на загинали, разпръснати по перона, докато спасителни екипи изнасят ранените на носилки.

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При нападението с дрон срещу оживена улица в центъра на Чернигов, освен двамата загинали, са били ранени 23 души.

"Нападнати бяха обикновени, мирни хора, които просто отиваха на работа, вършеха ежедневните си задачи и правеха планове за деня", заяви началникът на градската военна администрация Дмитро Брижински.

При удара по жилищна сграда в Кременчук загинаха трима души, а 15 бяха ранени, съобщи областният управител.

В отговор на нападението срещу Днипро Зеленски призова международните партньори на Украйна да засилят натиска върху Русия, като косвено разкритикува решението на САЩ да отменят санкциите върху износа на руски дизел, както и спирането от ЕС на ограничителните мерки срещу двама руски милиардери.

"Колко терористични нападения извърши Русия срещу нашия народ, откакто бяха отменени санкциите срещу определени руски олигарси и руския енергиен сектор, вместо да се стигне до деескалация?", написа Зеленски в X.

Европейският съюз призова днес международните си партньори да засилят подкрепата за Украйна и натиска върху Русия след поредните руски удари срещу цивилни, при които загинаха десетки хора, предаде Франс прес.

Френският президент Еманюел Макрон на свой ред обвини Москва, че продължава да залага на ескалацията, вместо да търси мир.

„Смъртоносното руско нападение срещу гарата в Днепър е поредната брутална агресия срещу украински цивилни. То ясно показва, че Москва не се интересува от мир“, написа в X върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Тя подчерта, че Русия трябва да понесе отговорност за действията си, и заяви, че ще постави въпроса на срещата на върха ЕС – Канада в Монреал и на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта.

Калас посочи, че ще призове партньорите на ЕС да увеличат подкрепата за Украйна и да ускорят създаването на механизми за търсене на отговорност от Русия, сред които бъдещият специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна и международен механизъм за обезщетения.

„Поредна серия от жестоки и опустошителни руски удари срещу цивилни в Украйна“, написа на свой ред председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Той подчерта, че ЕС ще продължи да засилва натиска върху Русия и да подкрепя Украйна до постигането на справедлив и траен мир. „Призоваваме всички наши международни партньори да направят същото“, добави Коща.

Френският президент Еманюел Макрон също изрази възмущението си от нападението в Днепър и заяви, че Русия продължава да „залага на ескалацията“, като атакува цивилни.

„В този контекст трябва да се стремим към много повече от локално прекратяване на огъня като наскоро договореното в Олешки“, написа той в X. Определи като „недопустимо“ отхвърлянето на всички подобни предложения от страна на Москва.

„Трябва заедно да удвоим усилията си за постигане на справедлив и траен мир и да накараме Русия да седне на масата за преговори“, призова френският президент.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
Русия война Украйна
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