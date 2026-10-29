Свят

Атина реагира на удара по гръцки кораб край България

Гърция: На отговорните трябва да бъде потърсена сметка

Николай Киров Николай Киров

29 октомври 2026, 23:01
Атина реагира на удара по гръцки кораб край България
Източник: iStock

Г ърция осъжда категорично нападението с морски дрон срещу търговски кораб гръцка собственост край бреговете на България, се казва в изявление на Министерството на външните работи на Гърция, разпространено в X.

Подобни нападения са неприемливи, поставят в опасност човешки живот и представляват сериозна заплаха за корабоплаването, гласи позицията.

Как реагира светът на атаките срещу кораби в Черно море

„Като морска нация Гърция придава особено голямо значение на морската сигурност и остава твърдо ангажирана с международното право, включително морското право. Изразяваме солидарност с България и подчертаваме, че на отговорните трябва да бъде потърсена сметка“, се казва в изявлението на гръцкото Министерство на външните работи.

Какъв е дронът, който удари CONTSHIP JET: Какво разкриват заснетите кадри от борда

Плаващият под либерийски флаг контейнеровоз CONTSHIP JET, собственост на гръцка компания, беше ударен с морски дронове вчера в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Екипажът, състоящ се от 18 моряци, беше спасен и откаран във Варна от кораб на Българските военноморски сили.

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Петър Къдрев    
Нападение с морски дрон Гърция Черно море България
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