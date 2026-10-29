Атина реагира на удара по гръцки кораб край България

Г ърция осъжда категорично нападението с морски дрон срещу търговски кораб гръцка собственост край бреговете на България, се казва в изявление на Министерството на външните работи на Гърция, разпространено в X.
Подобни нападения са неприемливи, поставят в опасност човешки живот и представляват сериозна заплаха за корабоплаването, гласи позицията.
Как реагира светът на атаките срещу кораби в Черно море
„Като морска нация Гърция придава особено голямо значение на морската сигурност и остава твърдо ангажирана с международното право, включително морското право. Изразяваме солидарност с България и подчертаваме, че на отговорните трябва да бъде потърсена сметка“, се казва в изявлението на гръцкото Министерство на външните работи.
Какъв е дронът, който удари CONTSHIP JET: Какво разкриват заснетите кадри от борда
Плаващият под либерийски флаг контейнеровоз CONTSHIP JET, собственост на гръцка компания, беше ударен с морски дронове вчера в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Екипажът, състоящ се от 18 моряци, беше спасен и откаран във Варна от кораб на Българските военноморски сили.
🇬🇷 Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη επίθεση με θαλάσσιο drone κατά ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας. Τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. https://t.co/DQJxz0rGkK— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 29, 2026