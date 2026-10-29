Интерактивна карта на АПИ показва задръстванията в реално време

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М инистърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков представи на пресконференция новата система за актуална пътна информация за трафика по републиканската пътна мрежа и съобщи, че тя ще е активна след 19:00 ч. днес на адрес traffic.api.bg.

Шишков каза, че разработката й е била възложена преди около три месеца с основната мисия да осигурява навременна информация на шофьорите. По думите му, по-добрата информираност и предвидимост за обстановката на пътя ще доведе до намаляване на пътнотранспортните произшествия в страната.

Тол системата вече дава данни за трафика и времето

Шишков отбеляза, че републиканската пътна мрежа не е достатъчно голяма и има какво да се желае както по отношение на качеството, така и на обема ѝ, но изтъкна, че изграждането на подобни дигитални инструменти е важна първа крачка за улесняване на шофьорите.

Платформата отразява в реално време актуалната пътна обстановка - ремонти, задръствания, ограничения, метеорологични условия и средна скорост по ключови участъци. Шишков допълни, че на следващ етап в системата ще бъде обмислено включването и на вътрешноградските пътища.

Новата дигитална платформа е интерактивна уеб базирана система, разработена от дирекция „Информационни технологии и интелигентни транспортни системи“ към Агенция „Пътна инфраструктура“ и Ситуационния център на агенцията. Тя е оптимизирана за работа през компютри и мобилни браузъри. Експерти от пътната агенция и ситуационния център обясниха, че данните за състоянието на пътищата и трафика ще се актуализират автоматично на 15 минути. Чрез камерите на АПИ - тол камерите и преброителните пунктове, системата изчислява и показва средната скорост на преминаване в двете посоки на движение. Участъците се визуализират цветово, което дава представа за интензитета на трафика.

АПИ: Инсталираха системи за проследяване на условията

Системата разграничава трафика на леки и тежкотоварни автомобили и ще отразява специфичните за тях забрани и ограничения. Ще бъдат оповестявани както текущите пътни дейности, така и планираните ремонти за дни напред, което ще позволява предварително планиране на маршрутите, обясниха експертите. При затваряне на участък или проход системата автоматично визуализира препоръчителни или задължителни обходни трасета. В системата са интегрирани и данни от метеорологичните станции на АПИ.

Платформата съответства на европейската директива за интелигентни транспортни системи. От пътната агенция обясниха, че платформата може да се използва от всички медии и трети страни за безплатен и директен достъп до данни на АПИ.

Разработката е извършена основно от екипа на АПИ, като са използвани съществуващите ресурси на географска информационна система, обясниха от пътната агенция. Общата стойност на съпътстващите надграждания по действащия договор на агенцията възлиза на около 200 000 евро.