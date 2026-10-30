Свят

Хутите атакуваха петролни обекти и летища в Саудитска Арабия

Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала две ракети над Рияд, има един ранен и материални щети

Василена Василева Василена Василева

30 октомври 2026, 08:01
Хутите атакуваха петролни обекти и летища в Саудитска Арабия
Източник: AP/БТА

П одкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути заявиха, че са атакували няколко обекта в Саудитска Арабия, сред които ключови петролни съоръжения и международни летища, предаде "Ройтерс".

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Сред посочените цели са най-големият нефтопреработвателен завод в страната „Рас Танура“, петролната рафинерия в Рабиг, съоръжение на саудитската петролна компания „Сауди Арамко“ в Абкайк, международното летище „Крал Халид“ в Рияд и летището „Крал Фахд“ в Дамам.

Междувременно саудитските сили за противовъздушна отбрана съобщиха, че са прехванали две ракети, изстреляни към столицата Рияд, предаде "Франс прес".

Един човек е получил леки наранявания от паднали отломки от прехванатите ракети. Нанесени са и материални щети по къща и автомобил, съобщи говорител на службата за гражданска защита на Саудитска Арабия.

Хутите удариха Рияд

Кореспонденти на "Франс прес" съобщиха, че тази вечер в Рияд са били чути няколко експлозии. Местните жители са получили и текстови съобщения с предупреждения за въздушна тревога.

Предупреждения за „потенциална опасност“ са били издадени и в град Хардж, югоизточно от столицата, както и в южния град Наджран.

По-рано днес контролираното от хутите йеменско министерство на здравеопазването съобщи, че най-малко 12 души са загинали при саудитски въздушни удари в западната част на Йемен.

82 цели под обстрел: Рияд нанесе масирани удари по хутите

Съобщенията за атаките идват на фона на продължаващото напрежение между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран хути. Заявените от бунтовниците цели включват стратегически енергийни обекти и транспортна инфраструктура в кралството.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Велев    
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