Бенямин Нетаняху пристигна в Унгария на Виктор Орбан, убежище от международната му заповед за арест

И мало едно време, когато израелският министър-председател Бенямин Нетаняху крачеше по света с голяма увереност. Неговото послание към публиката у дома, след поредното успешно пътуване до Африка или Азия, се фокусираше върху това как домакините му искат технологията на Израел и се възхищават на нейната сигурност.

В наши дни ситуацията е много различна. Откакто

Международният наказателен съд (МНС) издаде заповед за ареста му през ноември заради твърдения за възможни военни престъпления в Газа,

Нетаняху не е посещавал страна под юрисдикцията на съда. Така до сряда, когато кацна в Будапеща на четиридневно посещение, пише Си Ен Ен (CNN).

„Добре дошъл в Будапеща на израелския премиер Бенямин Нетаняху!“. Министърът на отбраната на Унгария Кристоф Шалай-Бобровницки написа в публикация във Фейсбук заедно със снимки от срещата на двойката на летището.

Унгарската столица е безопасно място за израелския лидер и дом на един от най-големите му международни приятели Виктор Орбан. Премиерът на Унгария беше сред първите, които осъдиха съобщението на МНС, в което съдът каза, че има „разумни основания“ да смята, че Нетаняху носи наказателна отговорност за военни престъпления, включително „гладуването като метод на война“.

The President of Hungary welcomed Prime Minister Benjamin Netanyahu today and told the International Criminal Court to go to hell. pic.twitter.com/1AsNQ5ispB