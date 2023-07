Неловък момент: Крал Чарлз III, Джо Байдън и срещата с гвардията

П резидентът на САЩ Джо Байдън беше посрещнат в замъка Уиндзор с помпозност и показност по време на посещението си в Обединеното кралство.

Крал Чарлз изглежда беше принуден да се намеси и да подкани президента на САЩ Джо Байдън, докато двамата инспектираха войските по време на срещата в замъка Уиндзор.

Монархът посрещна сърдечно американския лидер в четириъгълника на замъка, като се ръкува с г-н Байдън, който е на посещение в Обединеното кралство, докато наблизо стоеше почетен караул.

Пред двамата мъже беше разположена почетна гвардия, сформирана от ротата на принца на Уелс от Уелската гвардия. При пристигането на гостуващия държавен глава гвардейците отдадоха кралски поздрав, а оркестърът на Уелската гвардия изсвири американския национален химн.

Г-н Байдън, придружен от краля, отиде на затревената площ на четириъгълника, за да инспектира гвардейците, които бяха застанали в две редици. Но в един момент, когато президентът спря, за да разговаря с един от гвардейците, кралят сякаш се намеси, за да подкани президента на тръгне, който изглежда искаше да продължи разговора.

Но въпреки привидно неловкия момент двамата мъже се върнаха на диодите в четириъгълника, като президентът дори сложи ръка на гърба на краля. Това се случи малко след като двамата мъже бяха забелязани да се шегуват, докато си стискаха ръцете при първата си среща. Г-н Байдън дори докосна дясната ръка на краля със свободната си ръка, а Чарлз отвърна на жеста.

След церемонията по посрещането двамата пиха чай в Дъбовата стая на замъка - личната дневна на Негово Величество с изглед към известния четириъгълник на замъка.

След това кралят покани госта си да разгледа изложба на предмети от кралската колекция в Белия салон, свързани с отношенията на кралското семейство с предишни президенти на Съединените щати, включително с Рузвелт, Кенеди и Айзенхауер.

Изложбата включваше писмо от кралица Елизабет II до президента Айзенхауер след посещението му в замъка Балморал през 1959 г. Писано през януари 1960 г., то включва рецепта за "капковидните кифлички", на които президентът се е възхищавал по време на посещението си в частния ѝ шотландски дом през предходната година. Писмото е избрано, тъй като при това посещение младият принц Чарлз - тогава на 10 години - за първи път се среща с действащ президент на САЩ.

След няколко минути кралят и президентът влязоха в Зелената гостна, където двама униформени служители търпеливо чакаха от няколко минути, за да отворят драматично позлатените врати и да възвестят пристигането им.

Вътре бяха около 50-60 участници във Форума за мобилизиране на средства за климата, които се бяха събрали по-рано в близкия хотел. Форумът събра на едно място финансови и филантропски лидери от Обединеното кралство и САЩ, за да укрепят ангажиментите на нововъзникващите пазари и развиващите се икономики за действия в областта на климата.

Двамата мъже стояха един до друг и се усмихваха топло, докато бяха информирани за сутрешните дейности от министъра на енергетиката Грант Шапс и Джон Кери, специалния пратеник на президента на САЩ по въпросите на климата, преди да обиколят масите за срещи и да поздравят представителите.

Зад прозореца се виждаха не по-малко от пет президентски хеликоптера, паркирани на моравата на Ийст Теранс, в допълнение към автопарка от повече от десет автомобила, които придружаваха президента Байдън от хеликоптера до замъка.

Г-н Байдън беше топло посрещнат на стъпалата на Даунинг стрийт от Риши Сунак - на фона на огромния международен отзвук от използването на касетъчни боеприпаси в Украйна.

Двамата лидери се усмихнаха и си стиснаха ръцете, преди да се отправят към градината за кратки разговори преди срещата на върха на НАТО в Литва утре. Преди половинчасовата среща г-н Сунак беше призован да окаже натиск върху г-н Байдън относно решението за изпращане на касетъчни боеприпаси в Украйна - след като заяви, че "не насърчава" използването им.