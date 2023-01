Недостигът на храна още по-голям през 2023 г.? Ето защо

А ко сте се надявали, че новата година ще отбележи нова ера на изобилие за хранителната система, имаме някои лоши новини. Различните видове недостиг на храна, които определиха последните 12 месеца, не само се очаква да продължат, но експертите също така прогнозират, че може да се влошат още повече през 2023 г.

CNBC съобщава, че икономическата рецесия вероятно ще удари в първите месеци на новата година, тъй като инфлацията, екологичните катастрофи и продължаващият недостиг на торове продължават да сеят хаос.

„Вярвам, че 2023 г. ще бъде тежка. По-лоша от тази година“, каза наскоро пред Fox News млекопроизводителката Стефани Неш. „Ще имаме недостиг във веригата за доставки, ще имаме увеличение на цените на храната в хранителния магазин“, каза тя.

Тя добави, че инфлацията не се очаква да свърши "скоро", тъй като "американците наистина ще пострадат в портфейла си". Поради увеличаването на разходите за храна, веригата за доставки се бори да се справи с търсенето. Според USDA глобалната криза с торовете, предизвикана от нахлуването на Русия в Украйна, е засегнала пряко производството на култури за фермерите. Правителството прогнозира, че тази ситуация ще стане "по-ужасна" през 2023 г.

