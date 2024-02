"Не сме виждали толкова опасна ситуация": Как САЩ и Иран могат да се окажат във война, която не желаят

Могат ли две държави, които не желаят пълномащабна война - която може да бъде катастрофална - да се окажат в ситуация, в която да се впуснат в нея, тъй като събитията неизбежно ескалират отвъд възможностите им да я спрат?

Категорично. Това е проблем, който води началото си поне от Пелопонеската война преди 2500 години, когато атиняните се устремяват към гибелта си, а сега е въпрос, с който открито се занимават както президентът Джо Байдън, така и върховният лидер на Иран Али Хаменей в Близкия изток.

На 2 февруари Байдън стартира широка серия от военни удари в отговор на нападението с дрон от 28 януари, извършено от подкрепяна от Иран войнствена група, при което бяха убити трима американски войници и ранени над 40 души. Но президентът също така ясно заяви, че се опитва да възпре Техеран, без да провокира пълномащабна война и беше забележително, че ответните удари бяха насочени към обекти на групировки извън Иран, в Ирак и Сирия. Запитан от репортери доколко пряко Иран е замесен в атаката от 28 януари, Байдън отговори:

"Ще проведем тази дискусия" и уточни:

"Държа ги отговорни, защото доставят оръжия на хората, които са го направили." Байдън също така добави:

"Не мисля, че имаме нужда от по-широка война в Близкия изток.” Това посочва Майкъл Хирш за Politico.

Редица експерти смятат, че Хаменей, застаряващият върховен лидер на Иран, иска да избегне всеобхватна война и е съсредоточен главно върху запазването на политическия контрол в страната, а не върху нападението срещу САЩ. В бърза реакция след нападението в неделя Насер Канаани, говорител на иранското външно министерство, настоя, че Техеран "не участва във вземането на решения от съпротивителните групи".

Иран и САЩ вече са въвлечени във война на ниско ниво, въпреки съмнителното твърдение на Техеран, че бойците, които снабдява и обучава - които в момента атакуват американски, израелски и западни цели от Йемен до Сирия и Ливан - действат изцяло самостоятелно, пише Хирш.

