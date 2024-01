Иран отрече да е замесен в атаката с дронове в Йордания

И ранското постоянно представителство към ООН посочи днес в изявление, че Техеран по никакъв начин не е замесен в атаката с дронове, при която бяха убити трима американски военнослужещи в Североизточна Йордания, близо до границата със Сирия, предаде иранската официална телеграфна агенция ИРНА, цитирана от Ройтерс.

В изявление, разпространено от агенция се казва: "Иран няма връзка и няма нищо общо с нападението срещу американската база."

В изявлението се добави: "Има конфликт между американските сили и съпротивителни групи в региона, които отвръщат на удара с ответни атаки."

Президентът на САЩ Байдън обвини подкрепяните от Иран групировки за атаките с дронове срещу американските сили.

