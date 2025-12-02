Възходът на френската крайнодясна звезда Бардела поставя Льо Пен в отбранителна позиция

М арин Льо Пен се опитва да овладее нарастващите спекулации, че може да бъде изместена от президента на Националния сбор Жордан Бардела по пътя към Елисейския дворец, след поредица анкети за нейното протеже.

Льо Пен, на която в момента и е забранено да се кандидатира на президентските избори през 2027 г., докато се разглежда нейното обжалване по присъдата за присвояване на средства, се намира в все по-неловка ситуация след две последни анкети, показващи, че 30-годишният Бардела придобива популярност като кандидат-президент за сметка на Льо Пен.

"Лъвчето" на Марин Льо Пен: 28-годишният Джордан Бардела, който може да е следващият премиер на Франция

Попитана във вторник по телевизия BFMTV защо Бардела е само кандидат "план Б" въпреки благоприятните му резултати в анкетите, Льо Пен отговори: "Защото така решихме."

"Ние решаваме, Жордан и аз", добави тя.

Льо Пен беше призната за виновна миналата година за присвояване на средства от Европейския парламент и ѝ беше наложена незабавна петгодишна забрана да се кандидатира за държавни постове. Тя ще се върне в съда през януари, след като обжалва всички обвинения, които многократно е отричала и е определяла като политически мотивирани. Льо Пен е заявила, че Бардела ще се кандидатира вместо нея, ако апелативният съд потвърди забраната ѝ за участие в изборите, но решение се очаква едва през пролетта.

French far-right star Jordan Bardella’s rise in the polls is putting Marine Le Pen on the defensive.https://t.co/2XxeeOilMC — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 2, 2025

Променяща се динамика

Докато Бардела официално е "план Б" на партията, анкетите показват, че той започва да засенчва своя шеф. В анкета на IFOP-Fiducial, публикувана във вторник, 44% от респондентите заявиха, че искат Бардела да се кандидатира на президентските избори през 2027 г., срещу 40% за Льо Пен.

Миналата седмица проучване на социологическата агенция Odoxa показа, че Бардела печели срещу всички други анкетирани кандидати, включително центристката десница с Едуар Филип и левия огнен говорител Жан-Люк Меланшон. Льо Пен дори не беше включена в тази анкета.

Марин Льо Пен се готви да предаде президентската си кандидатура на Жордан Бардела

Въпреки че анкети толкова рано преди изборите трябва да се приемат с голяма доза резервираност, динамиката не е останала незабелязана.

Рено Лабай, генерален секретар на групата на Националния сбор в Националното събрание и близък съветник на Льо Пен, заяви, че анкетата е добра новина за партията, показвайки, че "динамиката е на тяхна страна."

На лични срещи, тежките фигури в партията казват, че не се съмняват в лоялността на Бардела, но признават, че възходът му поставя неудобни въпроси за техния лагер, пише Politico .

Докато Льо Пен постоянно трябва да отговаря на въпроси относно своята жизнеспособност като кандидат, Бардела триумфално обикаля страната, за да промотира новата си книга, привличайки тълпи, което мнозина възприемат като идеална платформа за потенциална президентска кампания.

Депутат от Националния сбор, близък до Льо Пен, пожелал анонимност, заяви, че Льо Пен наистина вярва, че Бардела я подкрепя. Но депутатът призна, че турнето за книгата може също така да се разглежда като подготовка на Бардела за собствено президентско участие.