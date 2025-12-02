България

България подписа стратегически договор за нови ядрени мощности

България навлиза в определящ етап от реализацията на мащабния проект за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

2 декември 2025, 17:46
България подписа стратегически договор за нови ядрени мощности
Източник: МЕ

Б ългария подписа стратегически важен договор с канадски консорциум за новите ядрени мощности на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Министрите Станков и Лече подчертаха значението на сътрудничеството между България и Канада, което създава верига на добавена стойност за икономиките на двете държави

България навлиза в определящ етап от реализацията на мащабния проект за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. Подписването на ключовия договор поставя основите за цялостната оценка, проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на бъдещите мощности с технологията AP1000, призната в световен мащаб заради своята безопасност, ефективност и гъвкавост.

Станков и Райт: САЩ застава зад стратегически енергийни проекти в България

Министърът на енергетиката Жечо Станков определи договора като един от двата най-важни за проекта за изграждане на новите мощности и стратегическа стъпка към неговото реализиране.

„Компаниите в консорциума вече са доказали, че работят качествено, в срок и в рамките на бюджета. Техният опит и знания носят сериозен потенциал. За да надградим националния капацитет и да продължим да бъдем фактор в електропроизводството на Югоизточна Европа, както и при изграждането на подобни нови централи в Европа, е заложена възможност наши компании да бъдат част от проекта“, изтъкна той.

Енергийният министър подчерта значението на съвместната работа и с оглед успешното развитие у нас на малките модулни реактори - нова технология, към която българският бизнес проявява голям интерес, а държавата създава рамката за реализиране на бъдещи проекти като допълнение към най-големия за България.

Три водещи международни компании – Laurentis Energy Partners (LEP), BWXT Canada Ltd. (BWXT) и Canadian Nuclear Partners S.A. (CNPSA) - обединява консорциумът, който ще подпомага „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД в осъществяването на инвеститорския контрол и проследяването на процесите, свързани с проектирането, закупуването, изграждането и пуска на новите ядрени мощности на площадката на атомната ни централа, включително и първоначалните инженерни дейности.  

Стратегическа стъпка в глобалното развитие на чистата ядрена енергия – така определи подписването на договора министърът на енергетиката и мините на провинция Онтарио Стивън Лече.

„Онтарио укрепва глобалното лидерство на Канада в областта на чистата, беземисионна ядрена енергия, а светът наблюдава. Това партньорство ще пренесе лидерството на Онтарио отвъд океана, за да подкрепи мащабното разширяване на ядрената енергетика в България с цел доставка на надеждна и достъпна енергия за страната, като същевременно защити нашата икономика“, посочи Лече.

Ключово решение за 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" предстои до месец

Сключеният договор гарантира, че новите мощности ще бъдат реализирани в съответствие с всички международни и национални регулаторни стандарти, в предвидим срок и в рамките на бюджета. Консорциумът ще подкрепя „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ като инженер-консултант, включително при първоначалните инженерни дейности, управлението на процесите по проектиране, закупуване, строителство и пускане на блоковете в експлоатация.

"Това е поредна ключова стъпка и етап в развитието на проекта за новите мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. За нас е важно, че избрахме канадския консорциум заради доказания му опит и успешно реализирани ядрени проекти. Очакваме от изпълнителя да ангажира поне 30% от дейностите на български специалисти и инженери“, отбеляза изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД Петьо Иванов.

Лесли МакУилямс – президент и главен изпълнителен директор на Laurentis, и Джон МакКуори – президент по търговските операции на BWXT, откроиха значението на съществения опит, който притежават компаниите и изразиха увереност, че съвместната работа ще подкрепи България по пътя ѝ към постигане на дългосрочните цели за чиста енергия и укрепване на енергийната сигурност на страната. 

В рамките на двустранна среща министрите Станков и Лече подчертаха стратегическото значение на сътрудничеството между България и Канада в сфера, в която и двете държави има дългогодишен опит. Двамата споделиха виждането, че партньорството по изграждане на новите блокове на АЕЦ „Козлодуй“ създава верига на добавена стойност за българската и за канадската икономика.

Източник: МЕ    
АЕЦ Козлодуй Нови ядрени мощности България Канадски консорциум
Последвайте ни
Радев: Предсрочните избори са единственият път напред

Радев: Предсрочните избори са единственият път напред

Теменужка Петкова към синдикатите и бизнеса: Чухме протеста на хората

Теменужка Петкова към синдикатите и бизнеса: Чухме протеста на хората

Путин: Русия е готова за война, ако Европа пожелае

Путин: Русия е готова за война, ако Европа пожелае

България подписа стратегически договор за нови ядрени мощности

България подписа стратегически договор за нови ядрени мощности

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Китай наводнява света с бензинови коли, които не може да продаде у дома

Китай наводнява света с бензинови коли, които не може да продаде у дома

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Жена, взех решение да спра пиенето! - Защо? И сега кой ще ми вика красавице?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Възходът на френската крайнодясна звезда Бардела поставя Льо Пен в отбранителна позиция

Възходът на френската крайнодясна звезда Бардела поставя Льо Пен в отбранителна позиция

Свят Преди 1 час

Президентът на Националния сбор се радва на стабилни позиции, докато неговият ментор е замесен в правни проблеми

OpenAI обяви „код червено“ за ChatGPT поради ожесточена конкуренция

OpenAI обяви „код червено“ за ChatGPT поради ожесточена конкуренция

Технологии Преди 1 час

Това заяви изпълнителният директор на OpenAI Сам Олтман

Разкриха нови подробности за развода на Чанинг Тейтъм и Джена Дюан

Разкриха нови подробности за развода на Чанинг Тейтъм и Джена Дюан

Любопитно Преди 1 час

Тейтъм и Дюан финализираха развода си през септември 2024 г., шест години след раздялата си

<p>Столичният&nbsp;инспекторат с равносметка&nbsp;за щетите след протеста в София</p>

Столичен инспекторат: Около 120 хил. лв. са щетите от снощните безредици

България Преди 2 часа

Над 20 квадрата тротоарна настилка е изкъртена

Вучич, извънредно: Сърбия остава без рафинерия

Вучич, извънредно: Сърбия остава без рафинерия

Свят Преди 2 часа

Запасите от горива в Сърбия са достатъчни до края на януари

Коледа в Белия дом: Мелания срещу Джил – чии украси блестят повече

Коледа в Белия дом: Мелания срещу Джил – чии украси блестят повече

Свят Преди 2 часа

Мелания Тръмп представи коледната украса на Белия дом за 2025 г. с тема „Домът е там, където е сърцето“, вдъхновена от 250-ата годишнина на САЩ и сравнявана широко с миналогодишната визия на Джил Байдън

<p>Сарафов е оттеглил жалбата за спрения избор на главен прокурор</p>

Борислав Сарафов е оттеглил жалбата пред ВАС за спрения избор на главен прокурор

България Преди 2 часа

В определението на съда не са посочени мотивите, с които Сарафов оттегля жалбата

<p>Невероятното дарение от милиони на Джеф Безос и Лорън Санчес</p>

Невероятното дарение от милиони, което Джеф Безос и Лорън Санчес направиха за добра кауза

Любопитно Преди 2 часа

Джеф Безос и Лорън Санчес даряват 102 милиона долара на 32 организации в САЩ в подкрепа на бездомни семейства, продължавайки филантропската си дейност само месеци след сватбата си

Любовницата на Робърт Ф. Кенеди-младши разкри тайните му: Наркотици, ФБР и еротична поезия

Любовницата на Робърт Ф. Кенеди-младши разкри тайните му: Наркотици, ФБР и еротична поезия

Свят Преди 2 часа

32-годишната Оливия Нузи пише в книгата си, че наследникът на фамилия Кенеди е искал тя да му роди дете

Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини

Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини

Свят Преди 2 часа

Прокуратурата уточнява, че в случая може да се установят измами, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна

<p>Николета от &ldquo;Игри на волята&rdquo; с изповед минути след като отпадна на Арената! (ВИДЕО)</p>

"Мислих само за родителите си!" - Николета от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на Арената! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

о

Нито един милиметър: Целта на Путин за Украйна е ясна

Свят Преди 3 часа

При какви обстоятелства Владимир Путин би бил готов да направи отстъпки във войната срещу Украйна?

Катастрофа в центъра на София, кола помете заграждения и нахлу в пешеходна зона

Катастрофа в центъра на София, кола помете заграждения и нахлу в пешеходна зона

България Преди 3 часа

Колата е влязла в пешеходната зона, близо до изхода от метростанция "Сердика"

Уиткоф пристигна в Москва за ключови преговори с Путин

Уиткоф пристигна в Москва за ключови преговори с Путин

Свят Преди 3 часа

Специалният пратеник на Тръмп е в Русия, за да обсъди път към прекратяване на войната в Украйна

Откриха издирвания 25-годишен мъж от от Казанлък

Откриха издирвания 25-годишен мъж от от Казанлък

България Преди 3 часа

Той е в добро състояние

"Бомбен циклон" връхлита САЩ

"Бомбен циклон" връхлита САЩ

Свят Преди 3 часа

Предстоящата арктическа вълна може да е предварителен сигнал за още студено време през по-късния декември

Всичко от днес

От мрежата

Кога и защо котките съскат

dogsandcats.bg

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Риана и A$AP Rocky с нежни моменти на Gotham Film Awards (ВИДЕО)

Edna.bg

Николета от “Игри на волята” към баща си: Отслабнах толкова много, че върнах килограмите си, на които бях в 5-ти клас! (ВИДЕО)

Edna.bg

Полски гранд отново иска нападател на ЦСКА

Gong.bg

НА ЖИВО: Арда - Ботев Пловдив 0:0

Gong.bg

ПП-ДБ внася вот на недоверие в петък

Nova.bg

Румен Радев: Предсрочните избори са единственият път

Nova.bg