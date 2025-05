На фона на натиска от Тръмп: Гренландия предлага партньорство на ЕС

М инистъра на външните работи на Гренландия намекна, че Европейският съюз би могъл да развива желаните минерални ресурси на острова на фона на заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира територията, пише Politico .

(Във видеото: Джей Ди Ванс отива на посещение в Гренландия)

Със своите огромни залежи от редкоземни елементи и стратегическо местоположение в Арктика, Гренландия — самоуправляваща се територия на Дания с население около 60 000 души — се превърна във все по-значим геополитически фактор, чийто международен профил бе изострен от агресивните намерения на Тръмп.

В интервю за Politico по време на дипломатическо посещение в Брюксел, външният министър Вивиан Моцфелдт заяви, че иска да задълбочи „двустранните“ отношения с ЕС, като подчерта, че ценните минерали на Гренландия са сфера, в която двете страни могат да обединят усилия.

„Те получават риба от нас, а от своя страна ние имаме свободен пазар, можем да изнасяме за ЕС без допълнителни разходи“, обясни тя. „Но днес искаме да разширим сътрудничеството си не само въз основа на рибарството. Искаме да го разширим в сферата на критично важните минерали и енергията.“

„Това е, с което разполага Гренландия, а останалият свят — държавите, с които споделяме ценности — се нуждае от по-зелено бъдеще и възобновяема енергия“, добави тя.

Дълбоко под ледената повърхност на Гренландия се намират около 40 от 50-те критично важни минерала, които САЩ считат за жизненоважни за националната си сигурност. Тези ресурси — от уран до графит — са от ключово значение за производството и глобалните вериги на доставки, макар че залежите на Гренландия до голяма степен остават неизследвани и неексплоатирани.

Минералното богатство на острова дава отговор на „много важен въпрос“, който би могъл да доведе до „засилено сътрудничество с ЕС“, отбеляза Моцфелдт.

„Разбира се, искаме да си сътрудничим в сферата на критичните минерали с държавите, с които споделяме ценности, а ЕС е добър партньор, харесваме ги“, каза тя.

Моцфелдт, която в четвъртък се срещна с върховния представител на ЕС Кая Калас, покани членовете на Европейската комисия да посетят острова. „Всички комисари, които искат да ни посетят, са повече от добре дошли“, заяви тя.

