Макрон: Франция върви към доброволна военна служба

„В света, в който живеем, пълен с несигурност и нарастващо напрежение, ако наистина искаме да бъдем в безопасност, трябва да възпираме другите да идват. Франция трябва да продължи да бъде силна нация със силна армия, но и с капацитет за колективно възраждане“, каза френският държавен глава Еманюел Макрон по време на срещата на Г-20 в Йоханесбург, Южна Африка.

Докато скандинавските страни или балтийските държави, съседи на руския гигант, запазиха или възстановиха задължителната военна служба през последните години, Франция преустанови наборната военна служба през 1997 г., по време на президентството на Жак Ширак.

„Много съседи в Европа са в процес на повторно въвеждане на национална военна служба“, заяви началникът на въоръжените сили генерал Фабиен Мандон пред „Франс 5“, смятайки, че това е един от „елементите, които трябва да се спазват в страната“.

Еманюел Макрон представи тази идея за доброволческа служба на 13 юли пред високопоставени офицери. Изправени пред Европа, която е „застрашена“ от „трайната заплаха“ от Русия, „се нуждаем от нация, способна да устои твърдо, да бъде мобилизирана“, каза тогава Макрон. В допълнение към „усилията в нашия резерв“ е необходимо също така „да се даде на младите хора нова рамка за служба, според различните модалности, в рамките на нашите въоръжени сили“, подчерта той, обещавайки „решения в тази посока през есента“. От Министерството на отбраната отказват коментар относно подробностите на тази мярка, нейната продължителност и цената. „Има работа в тази посока“, каза Алис Руфо, министър на въоръжените сили, пред „Франс инфо“. „Не са взети никакви решения“, каза друг източник, запознат с въпроса, пред АФП.

Различни сценарии предвиждат между 10 000 и 50 000 души годишно. Според няколко френски медии планираната продължителност на тази доброволческа служба ще бъде 10 месеца и ще бъде заплащана в размер на няколкостотин евро. Според Националния стратегически преглед 2025, документ, обобщаващ амбициите на Франция в политиката за отбрана и сигурност, прилагането на „обновена“ доброволна военна служба би имало за цел „укрепване на националното сближаване“ и „създаване на набор от хора, които могат да бъдат мобилизирани в случай на криза“.

Френските въоръжени сили имат приблизително 200 000 действащи военнослужещи и 47 000 резервисти, като се очаква броят им да се увеличи съответно до 210 000 и 80 000 до 2030 г. Мобилизирането на доброволна основа на част от възрастова група би могло да послужи за задоволяване на нуждите от „придобиване на масата“, необходима за оцеляване в случай на конфликт, оцени това лято генерал Пиер Шил, началник на щаба на армията.

„Всичко, което може да допринесе за духа на отбрана, за националната устойчивост и да изрази патриотичното чувство, е положително“, каза от своя страна пред „Трибюн“ Седрик Перин, председател на Комисията по външни работи и отбрана на Сената. В крайната десница президентът на Националния сбор Джордан Бардела написа в X, че е „за“ възстановяването на служба под знамената, „започвайки с военна служба, отворена за доброволци“. Патрик Канер, председателят на социалистическата група в Сената, остава по-предпазлив: „Много съм предпазлив по този въпрос (...). Вярвам в професионалната армия днес. След това, ако младите хора искат да се ангажират с нацията, естествено, аз съм „за“, каза той пред „Франс 3“.

Очакваните решения обещават да се отнасят и до несигурното бъдеще на националната универсална услуга (SNU), предназначена за непълнолетни на възраст от 15 до 17 години. Тази програма за държавна служба, стартирана през 2019 г. и чието финансиране оттогава е намалено, така и не намери своята основа. Тя се състоеше по същество от двуседмичен курс.