Свят

Макрон: Франция върви към доброволна военна служба

Франция преустанови наборната военна служба през 1997 г., по време на президентството на Жак Ширак.

23 ноември 2025, 20:17
Макрон: Франция върви към доброволна военна служба
Източник: Getty Images

В света, в който живеем, пълен с несигурност и нарастващо напрежение, ако наистина искаме да бъдем в безопасност, трябва да възпираме другите да идват. Франция трябва да продължи да бъде силна нация със силна армия, но и с капацитет за колективно възраждане“, каза френският държавен глава Еманюел Макрон по време на срещата на Г-20 в Йоханесбург, Южна Африка.

Докато скандинавските страни или балтийските държави, съседи на руския гигант, запазиха или възстановиха задължителната военна служба през последните години, Франция преустанови наборната военна служба през 1997 г., по време на президентството на Жак Ширак.

„Много съседи в Европа са в процес на повторно въвеждане на национална военна служба“, заяви началникът на въоръжените сили генерал Фабиен Мандон пред „Франс 5“, смятайки, че това е един от „елементите, които трябва да се спазват в страната“.

Еманюел Макрон представи тази идея за доброволческа служба на 13 юли пред високопоставени офицери. Изправени пред Европа, която е „застрашена“ от „трайната заплаха“ от Русия, „се нуждаем от нация, способна да устои твърдо, да бъде мобилизирана“, каза тогава Макрон. В допълнение към „усилията в нашия резерв“ е необходимо също така „да се даде на младите хора нова рамка за служба, според различните модалности, в рамките на нашите въоръжени сили“, подчерта той, обещавайки „решения в тази посока през есента“. От Министерството на отбраната отказват коментар относно подробностите на тази мярка, нейната продължителност и цената. „Има работа в тази посока“, каза Алис Руфо, министър на въоръжените сили, пред „Франс инфо“. „Не са взети никакви решения“, каза друг източник, запознат с въпроса, пред АФП.

Различни сценарии предвиждат между 10 000 и 50 000 души годишно. Според няколко френски медии планираната продължителност на тази доброволческа служба ще бъде 10 месеца и ще бъде заплащана в размер на няколкостотин евро. Според Националния стратегически преглед 2025, документ, обобщаващ амбициите на Франция в политиката за отбрана и сигурност, прилагането на „обновена“ доброволна военна служба би имало за цел „укрепване на националното сближаване“ и „създаване на набор от хора, които могат да бъдат мобилизирани в случай на криза“.

Френските въоръжени сили имат приблизително 200 000 действащи военнослужещи и 47 000 резервисти, като се очаква броят им да се увеличи съответно до 210 000 и 80 000 до 2030 г. Мобилизирането на доброволна основа на част от възрастова група би могло да послужи за задоволяване на нуждите от „придобиване на масата“, необходима за оцеляване в случай на конфликт, оцени това лято генерал Пиер Шил, началник на щаба на армията.

„Всичко, което може да допринесе за духа на отбрана, за националната устойчивост и да изрази патриотичното чувство, е положително“, каза от своя страна пред „Трибюн“ Седрик Перин, председател на Комисията по външни работи и отбрана на Сената. В крайната десница президентът на Националния сбор Джордан Бардела написа в X, че е „за“ възстановяването на служба под знамената, „започвайки с военна служба, отворена за доброволци“. Патрик Канер, председателят на социалистическата група в Сената, остава по-предпазлив: „Много съм предпазлив по този въпрос (...). Вярвам в професионалната армия днес. След това, ако младите хора искат да се ангажират с нацията, естествено, аз съм „за“, каза той пред „Франс 3“.

Очакваните решения обещават да се отнасят и до несигурното бъдеще на националната универсална услуга (SNU), предназначена за непълнолетни на възраст от 15 до 17 години. Тази програма за държавна служба, стартирана през 2019 г. и чието финансиране оттогава е намалено, така и не намери своята основа. Тя се състоеше по същество от двуседмичен курс.

Източник: БГНЕС    
Франция Доброволна военна служба Еманюел Макрон Национална сигурност Русия Европа Младежи Въоръжени сили Мобилизация Заплаха
Последвайте ни
Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

Макрон: Франция върви към доброволна военна служба

Макрон: Франция върви към доброволна военна служба

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 13 часа
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 14 часа
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 14 часа
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 12 часа

Виц на деня

Полицай: -Защо колата ви се движи на зиг-заг? -Ами, изпих няколко чаши. -Това не е причина да давате на жена си да кара.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

7 души арестувани за разпространение на над 30 кг марихуана в Стара Загора

България Преди 2 часа

Полицейски операции на ОДМВР и ГДБОП разкриха мрежа за разпространение на наркотици в малки населени места

,

Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София

България Преди 3 часа

Зам.-кметът по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев е провел среща с организаторите

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

Свят Преди 3 часа

По думите му предложението на Вашингтон „не е окончателно”

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

България Преди 4 часа

Жена е с опасност за живота

Мерц е скептичен за плана на Тръмп за мир в Украйна

Мерц е скептичен за плана на Тръмп за мир в Украйна

Свят Преди 4 часа

Това каза той на срещата на Г-20 в Йоханесбург

,

Канада готова да поднови търговските преговори със САЩ, когато е "уместно"

Свят Преди 4 часа

Това заяви премиерът на Канада Марк Карни

Снимката е илюстративна

Откраднаха и продадоха за скрап автомобил, спрян от движение

България Преди 5 часа

Случаят е от Варна

Киър Стармър предложи бившият принц Андрю да даде показания в разследването около Епстийн

Киър Стармър предложи бившият принц Андрю да даде показания в разследването около Епстийн

Свят Преди 5 часа

Почина журналистът Борислав Банев

Почина журналистът Борислав Банев

България Преди 5 часа

Професионалният му път преминава през редица водещи медии за култура и лайфстайл

<p>Почина&nbsp;любимият моден дизайнер на принцеса Даяна</p>

Почина Пол Костело, любимият моден дизайнер на принцеса Даяна

Свят Преди 6 часа

Той си е отишъл от този свят на 80-годишна възраст

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Свят Преди 6 часа

Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за страната, отбеляза председателката на ЕК

Снимката е илюстративна

Украйна порази ТЕЦ в Московска област

Свят Преди 6 часа

В резултат на удара е възникнал пожар и се е наложило да се включат резервни мощности

Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

Свят Преди 6 часа

В предишен пост Тръмп обвини същите демократични политици в "бунтовно поведение, наказуемо със смъртна присъда"

Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа

Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа

Свят Преди 6 часа

Израелските военни уточниха, че става дума за Аля Ал Хадиди

Полезни трикове, които правят Android по-практичен

Полезни трикове, които правят Android по-практичен

Технологии Преди 6 часа

И малко по-сигурен, защото защитата на данните е важна

<p>Зеленски с призив към съюзниците на Украйна, какво поиска</p>

Зеленски с призив към съюзниците на Украйна, поиска помощ за противовъздушната отбрана

Свят Преди 6 часа

Междувременно в Женева започнаха преговори по мирния план, предложен от американския държавен глава Доналд Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в неделя

sinoptik.bg
1

Двойно повече гигантски панди в Китай

sinoptik.bg

7 любопитни факта за Майли Сайръс, която днес празнува рожден ден

Edna.bg

Мария Петрова пред Мон Дьо: Бунтувах се срещу думата „мащеха“

Edna.bg

Станимир Стоилов: Не реализирахме положенията си, но не допуснахме такива пред нашата врата

Gong.bg

Веласкес: Търсим решения, а не извинения

Gong.bg

Верижна катастрофа на "Тракия", тапата е 5 км

Nova.bg

Европейското контрапредложение за Украйна: Гаранции като член 5, но без връщане на територии със сила

Nova.bg