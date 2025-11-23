7 души арестувани за разпространение на над 30 кг марихуана в Стара Загора

С едем души са задържани за разпространение на наркотични вещества при полицейски акции в област Стара Загора, съобщиха на брифинг комисар Димитър Яръков, зам.-директор на ОД на МВР – Стара Загора, Петко Стойнов, началник на сектора на ГДБОП в града, и зам.-окръжният прокурор Георги Николов.

Акциите са проведени от служители на ОДМВР и ГДБОП в периода 20-22 ноември 2025 г., под надзора на прокуратурата.

На 21 ноември при рутинна проверка на лек автомобил на автомагистрала „Тракия“ са открити 16 пакета по 1 килограм марихуана, разпределени в два сака. Водачът на автомобила е задържан и му е повдигнато обвинение за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества. Той остава в ареста за 72 часа.

В рамките на специализирана операция на ГДБОП са арестувани шестима души, разпространявали наркотици в малки населени места. Мъжете са на възраст между 24 и 38 години, като четирима от тях са с повдигнати обвинения. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 321, ал. 3 от Наказателния кодекс.

При разследването са иззети марихуана – зелени съцветия и суха тревиста маса, над 200 семена за отглеждане на растения, палатки и системи за отглеждане, електронни устройства, машина за вакуумиране, везна, гриндери и торби за опаковане.

Още 15 килограма марихуана са открити при друга операция на ГДБОП на 22 ноември на територията на областта, съобщи началникът на сектора на службата в града.

Общо над 30 килограма марихуана са иззети при проведените акции, които демонстрират активна работа на полицията и прокуратурата срещу разпространението на наркотици.