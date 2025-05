Ал-Айяла - танцът за Тръмп, който подлуди социалните мрежи

С традиционен танц и пищна церемония Обединените арабски емирства посрещнаха президента на САЩ Доналд Тръмп, а кадрите за станаха хит в социалните мрежи и предизвикаха бурни реакции.

(Във видеото - Доналд Тръмп се срещна с емира на Катар)

На кадрите, които се разпространяват вирусно в онлайн пространството, се вижда как жените премятат косите си от една страна на друга, докато пеят песни.

Това, което те правят, е известно като Ал-Айяла.

Какво показват вирусните визуализации?

На видеото Доналд Тръмп преминава през две редици от десетки жени в Qasr Al Watan, президентския дворец на ОАЕ. Те са облечени в бели развяващи се рокли и са с дълги тъмни коси. Жените драматично размахват косите си в синхрон с ударите на барабани, свирени от мъже, стоящи зад тях, докато президентът на САЩ минава покрай тях.

