Поколение "Алфа" маха клавиатурата: Младите хора никога няма да се налага да пишат мейли

О т флопи дискове до факс машини, много някога обичайни офис технологии биха били объркващи за по-младото поколение.

Сега едно проучване показва, че скромната клавиатура може да е следващото устройство, което ще изчезне, когато поколението "Алфа" навлезе на пазара на труда, пише Daily Mail.

Според изследователи от Лондонското училище по икономика (LSE) и Jabra, следващото поколение работници никога няма да се налага да пишат имейли на ръка.

Вместо това, тези младежи ще разчитат на гласови бележки, за да общуват с шефовете си.

Докладът, ръководен от професор Майкъл Мутукришна от Лондонската школа по икономика, прогнозира, че тази промяна ще настъпи по-рано, отколкото повечето хора очакват.

Докладът прогнозира, че до 2028 г. гласовите технологии ще бъдат начинът на работа по подразбиране за всички.

Професор Мутукришна и неговите съавтори заключават: „Това не е далечното бъдеще. Това е следващото поколение за това как ще взаимодействаме с генеративния изкуствен интелект. Захранва се от глас и идва по-рано, отколкото си мислим.“

Проучването обвинява бързото развитие на гласовите технологии за нарастващото значение на инструментите с изкуствен интелект на работното място.

Това означава, че хората ще бъдат много по-склонни да използват софтуер за гласова транскрипция и диктовка, за да пишат доклади и съобщения.

Изследователите прогнозират, че през следващите три години клавиатурите ще се използват само за настройване и редактиране.

Хората ще работят, като мислят на глас, с помощта на серия от инструменти с изкуствен интелект, които ще организират идеите им, ще си водят бележки и ще изпълняват задачи от тяхно име.

Най-възрастните членове на поколение "Алфа", родени след 2010 г., ще започнат да навлизат в работната сила около 2030 г.

Това означава, че по-голямата част от тази кохорта никога няма да разбере какво е да работиш в офис, където писането е по подразбиране.

Пол Сефтън, глобален ръководител на комуникациите на марката в Jabra, каза пред Fortune : „Докато поколението "Алфа" навлезе на пазара на труда, изкуственият интелект ще бъде напълно вграден и работата му ще бъде изговаряна много преди да бъде написана.“

Г-н Сефтън обяснява: „Те ще говорят, за да пишат, а след това ще пишат, за да прецизират. И те ще ръководят работата, а не само ще я пишат. Писането става редактиране, а не мислене. Първата чернова на бъдещето се изговаря.“

Според изследователите, най-големият двигател на тази промяна е фактът, че хората намират за по-лесно и по-удобно да работят с инструменти с изкуствен интелект, като говорят, вместо да пишат.

В момента 14% от анкетираните казват, че предпочитат да говорят пред да пишат, когато използват инструменти с изкуствен интелект.

Но не само най-младите работници ще се откажат от клавиатурата, тъй като изследователите установиха, че по-възрастните работници всъщност са по-склонни да използват гласови технологии, отколкото техните колеги от поколение Z.

Смъртта на клавиатурата обаче може да дойде с някои основни недостатъци.

В доклада се отбелязва, че хората, които са използвали гласово управление, са се представили с 20% по-зле от тези, които са писали на клавиатура при определени задачи.

Изследователите отдават това на „предизвикателството да се изразяват сложни мисли на глас“.

Освен това, работниците, които са разговаряли с изследователите, изразиха опасения, че необходимостта да говорят на глас по време на работа създава рискове за поверителността и сигурността на данните.

Един участник се оплака: „Ако работя в офис с отворен план и използвам инструменти с изкуствен интелект, не искам да говоря на глас. Предпочитам просто да пиша на клавиатура – ​​защото когато говоря, другите могат да ме чуят и затова съм по-наясно какво казвам.“

Други се притесняваха да предоставят гласовата си информация на компаниите с изкуствен интелект, стоящи зад тези инструменти, които често използват потребителски данни за обучение на своите модели.

Дори ако гласовите бележки може да са по-удобни за изпращане, експертите също имат опасения относно това колко полезни биха могли да бъдат те в офис среда.

Например, много по-лесно е да прочетете съобщение, написано в текст, отколкото да слушате аудиозапис.

Професор Фабрис Каварета от бизнес училището ESSEC каза пред Fortune: „Сканирането на имейл е по-добро от възпроизвеждането на гласово съобщение.“

По същия начин, писменият текст е по-лесен за справка и проверка на по-късна дата, поради неговата „неизменна“ природа.

Въпреки това, дори ако писменото слово не изчезне напълно от офиса, клавиатурите и писането все още могат.

Г-н Каварета добавя: „Очаквам, че гласът все повече ще служи като метод за въвеждане, но систематично ще бъде транскрибиран в текст в организациите, използващи инструменти с изкуствен интелект.“