Любопитно

Поколение "Алфа" маха клавиатурата: Младите хора никога няма да се налага да пишат мейли

Клавиатура може да е следващото устройство, което ще изчезне

23 ноември 2025, 22:23
Поколение "Алфа" маха клавиатурата: Младите хора никога няма да се налага да пишат мейли
Източник: iStock

О т флопи дискове до факс машини, много някога обичайни офис технологии биха били объркващи за по-младото поколение.

Сега едно проучване показва, че скромната клавиатура може да е следващото устройство, което ще изчезне, когато поколението "Алфа" навлезе на пазара на труда, пише Daily Mail.

Според изследователи от Лондонското училище по икономика (LSE) и Jabra, следващото поколение работници никога няма да се налага да пишат имейли на ръка.

Вместо това, тези младежи ще разчитат на гласови бележки, за да общуват с шефовете си. 

Докладът, ръководен от професор Майкъл Мутукришна от Лондонската школа по икономика, прогнозира, че тази промяна ще настъпи по-рано, отколкото повечето хора очакват.

Докладът прогнозира, че до 2028 г. гласовите технологии ще бъдат начинът на работа по подразбиране за всички. 

Професор Мутукришна и неговите съавтори заключават: „Това не е далечното бъдеще. Това е следващото поколение за това как ще взаимодействаме с генеративния изкуствен интелект. Захранва се от глас и идва по-рано, отколкото си мислим.“

Проучването обвинява бързото развитие на гласовите технологии за нарастващото значение на инструментите с изкуствен интелект на работното място.

Това означава, че хората ще бъдат много по-склонни да използват софтуер за гласова транскрипция и диктовка, за да пишат доклади и съобщения.

Изследователите прогнозират, че през следващите три години клавиатурите ще се използват само за настройване и редактиране.

Хората ще работят, като мислят на глас, с помощта на серия от инструменти с изкуствен интелект, които ще организират идеите им, ще си водят бележки и ще изпълняват задачи от тяхно име.

Най-възрастните членове на поколение "Алфа", родени след 2010 г., ще започнат да навлизат в работната сила около 2030 г.

Това означава, че по-голямата част от тази кохорта никога няма да разбере какво е да работиш в офис, където писането е по подразбиране.

Пол Сефтън, глобален ръководител на комуникациите на марката в Jabra, каза пред Fortune : „Докато поколението "Алфа" навлезе на пазара на труда, изкуственият интелект ще бъде напълно вграден и работата му ще бъде изговаряна много преди да бъде написана.“

Г-н Сефтън обяснява: „Те ще говорят, за да пишат, а след това ще пишат, за да прецизират. И те ще ръководят работата, а не само ще я пишат. Писането става редактиране, а не мислене. Първата чернова на бъдещето се изговаря.“

Според изследователите, най-големият двигател на тази промяна е фактът, че хората намират за по-лесно и по-удобно да работят с инструменти с изкуствен интелект, като говорят, вместо да пишат.

В момента 14% от анкетираните казват, че предпочитат да говорят пред да пишат, когато използват инструменти с изкуствен интелект.

Но не само най-младите работници ще се откажат от клавиатурата, тъй като изследователите установиха, че по-възрастните работници всъщност са по-склонни да използват гласови технологии, отколкото техните колеги от поколение Z. 

Смъртта на клавиатурата обаче може да дойде с някои основни недостатъци.

В доклада се отбелязва, че хората, които са използвали гласово управление, са се представили с 20% по-зле от тези, които са писали на клавиатура при определени задачи.

Изследователите отдават това на „предизвикателството да се изразяват сложни мисли на глас“.

Освен това, работниците, които са разговаряли с изследователите, изразиха опасения, че необходимостта да говорят на глас по време на работа създава рискове за поверителността и сигурността на данните.

Един участник се оплака: „Ако работя в офис с отворен план и използвам инструменти с изкуствен интелект, не искам да говоря на глас. Предпочитам просто да пиша на клавиатура – ​​защото когато говоря, другите могат да ме чуят и затова съм по-наясно какво казвам.“

Други се притесняваха да предоставят гласовата си информация на компаниите с изкуствен интелект, стоящи зад тези инструменти, които често използват потребителски данни за обучение на своите модели.

Дори ако гласовите бележки може да са по-удобни за изпращане, експертите също имат опасения относно това колко полезни биха могли да бъдат те в офис среда.

Например, много по-лесно е да прочетете съобщение, написано в текст, отколкото да слушате аудиозапис.

Професор Фабрис Каварета от бизнес училището ESSEC каза пред Fortune: „Сканирането на имейл е по-добро от възпроизвеждането на гласово съобщение.“

По същия начин, писменият текст е по-лесен за справка и проверка на по-късна дата, поради неговата „неизменна“ природа.

Въпреки това, дори ако писменото слово не изчезне напълно от офиса, клавиатурите и писането все още могат.

Г-н Каварета добавя: „Очаквам, че гласът все повече ще служи като метод за въвеждане, но систематично ще бъде транскрибиран в текст в организациите, използващи инструменти с изкуствен интелект.“

Източник: Daily Mail    
Клавиатура Гласови технологии Изкуствен интелект Поколение Алфа Бъдеще на работата Офис комуникация Технологични прогнози Дигитална трансформация Гласово въвеждане Работно място
Последвайте ни
Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

Началникът на щаба на

Началникът на щаба на "Хизбула" е убит при израелски удар в Бейрут

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Какво значи леко мътният поглед при кучетата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 15 часа
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 15 часа
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 15 часа
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 14 часа

Виц на деня

Полицай: -Защо колата ви се движи на зиг-заг? -Ами, изпих няколко чаши. -Това не е причина да давате на жена си да кара.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Затвориха летището във Вилнюс заради балони с контрабанда

Затвориха летището във Вилнюс заради балони с контрабанда

Свят Преди 46 минути

„Делфи“ напомня, че това е един от зачестилите през последния месец случаи на затварянето на летището заради балони

Макрон: Франция върви към доброволна военна служба

Макрон: Франция върви към доброволна военна служба

Свят Преди 2 часа

Франция преустанови наборната военна служба през 1997 г., по време на президентството на Жак Ширак.

Проверяват готовността на зимните ни курорти

Проверяват готовността на зимните ни курорти

България Преди 4 часа

Министерството на туризма проведе няколко работни срещи

Министерството за правителствена ефективност на САЩ бе разформировано

Министерството за правителствена ефективност на САЩ бе разформировано

Свят Преди 5 часа

Критици посочват, че инициативата, стартирала с голям шум, е донесла малко реални икономии

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

Свят Преди 5 часа

По думите му предложението на Вашингтон „не е окончателно”

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

България Преди 5 часа

Жена е с опасност за живота

Мерц е скептичен за плана на Тръмп за мир в Украйна

Мерц е скептичен за плана на Тръмп за мир в Украйна

Свят Преди 6 часа

Това каза той на срещата на Г-20 в Йоханесбург

,

Канада готова да поднови търговските преговори със САЩ, когато е "уместно"

Свят Преди 6 часа

Това заяви премиерът на Канада Марк Карни

Снимката е илюстративна

Откраднаха и продадоха за скрап автомобил, спрян от движение

България Преди 6 часа

Случаят е от Варна

Киър Стармър предложи бившият принц Андрю да даде показания в разследването около Епстийн

Киър Стармър предложи бившият принц Андрю да даде показания в разследването около Епстийн

Свят Преди 6 часа

Почина журналистът Борислав Банев

Почина журналистът Борислав Банев

България Преди 7 часа

Професионалният му път преминава през редица водещи медии за култура и лайфстайл

<p>Почина&nbsp;любимият моден дизайнер на принцеса Даяна</p>

Почина Пол Костело, любимият моден дизайнер на принцеса Даяна

Свят Преди 7 часа

Той си е отишъл от този свят на 80-годишна възраст

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Свят Преди 7 часа

Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за страната, отбеляза председателката на ЕК

Снимката е илюстративна

Украйна порази ТЕЦ в Московска област

Свят Преди 7 часа

В резултат на удара е възникнал пожар и се е наложило да се включат резервни мощности

Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

Свят Преди 8 часа

В предишен пост Тръмп обвини същите демократични политици в "бунтовно поведение, наказуемо със смъртна присъда"

Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа

Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа

Свят Преди 8 часа

Израелските военни уточниха, че става дума за Аля Ал Хадиди

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в неделя

sinoptik.bg
1

Двойно повече гигантски панди в Китай

sinoptik.bg

Захари Бахаров взриви мрежата със снимка от снимачната площадка: героите от „Под прикритие“ в неочаквани роли (СНИМКА)

Edna.bg

7 любопитни факта за Майли Сайръс, която днес празнува рожден ден

Edna.bg

Станимир Стоилов: Не реализирахме положенията си, но не допуснахме такива пред нашата врата

Gong.bg

Италия триумфира в Купа Дейвис (видео)

Gong.bg

Всяко шесто дете в България няма достъп до детски книги

Nova.bg

Верижна катастрофа на "Тракия", тапата е 5 км

Nova.bg