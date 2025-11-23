Ниска активност на изборите в Република Сръбска

В предсрочните избори за президент на Република Сръбска избирателната активност достигна 35.78%, съобщи председателят на Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина Йован Калаба. Той отбеляза, че на общите избори през 2022 г. активността е била 53%. Глас подадоха 443 473 избиратели, съобщи РСЕ.

Калаба заяви, че до Министерството на вътрешните работи на Република Сръбска са подадени три сигнала за нередности, като част от тях впоследствие са отхвърлени като неоснователни. На една от секциите е докладван случай, при който човек, който вече е гласувал, е участвал повторно в процеса.