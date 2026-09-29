Кога идват пенсиите и обезщетенията през октомври

Н ационалният осигурителен институт обяви графика за плащанията през октомври.
Пенсиите чрез пощенските станции ще започнат да се изплащат на 7 октомври и ще приключат на 20 октомври. Изплащането ще става по график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.
НОИ публикува графика за пенсиите и обезщетенията през октомври
Пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще получат преводите също на 7 октомври.
Майчинството - на 6 октомври
На 6 октомври ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст за септември.
От НОИ уточняват, че плащането е в рамките на нормативно определения срок - до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнася.
Обезщетенията за безработица - на 15 октомври
Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 октомври.
НОИ актуализира всеки месец информацията за всички видове плащания към осигурените лица и пенсионерите в рубриката „Календар на плащанията“ на сайта си.