Кога идват пенсиите и обезщетенията през октомври

Н ационалният осигурителен институт обяви графика за плащанията през октомври.

Пенсиите чрез пощенските станции ще започнат да се изплащат на 7 октомври и ще приключат на 20 октомври. Изплащането ще става по график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

НОИ публикува графика за пенсиите и обезщетенията през октомври

Пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще получат преводите също на 7 октомври.

Майчинството - на 6 октомври

На 6 октомври ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст за септември.

От НОИ уточняват, че плащането е в рамките на нормативно определения срок - до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнася.

Обезщетенията за безработица - на 15 октомври

Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 октомври.

НОИ актуализира всеки месец информацията за всички видове плащания към осигурените лица и пенсионерите в рубриката „Календар на плащанията“ на сайта си.