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26 нови обвинения: Внесоха мащабно искане за импийчмънт на президента на САЩ Доналд Тръмп

Резолюцията обхваща имиграцията, военните действия, митата, медиите, университетите и президентските правомощия

29 септември 2026, 10:53
26 нови обвинения: Внесоха мащабно искане за импийчмънт на президента на САЩ Доналд Тръмп
Американският президент Доналд Тръмп   
Източник: Gettyimages
  • Конгресменът демократ Стив Коен внесе 26 основания за импийчмънт срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, свързани с имиграцията, военни действия, разходи, медии, университети и лични финансови облаги.
  • Инициативата идва дни след отхвърленото предложение на Ал Грийн и показва разногласия сред демократите дали и кога да започнат процедура срещу Тръмп.
  • Тръмп не е импийчнат отново - това би станало само ако Камарата гласува за поне едно от основанията. При първия му мандат той беше импийчнат два пъти, но Сенатът го оправда и в двата случая.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изправен пред 26 нови основания за импийчмънт, внесени от конгресмен демократ, който го обвинява в злоупотреба с власт, нарушаване на клетвата му и широк спектър от други предполагаеми нарушения, пише Newsweek.

Конгресменът Стив Коен, демократ от Тенеси и старши член на Комисията по правосъдие на Камарата на представителите, внесе основанията на 24 септември, само девет дни след като Камарата отхвърли отделен опит за импийчмънт, внесен от демократа Ал Грийн от Тексас.

Последната инициатива идва на фона на продължаващите разногласия сред демократите относно това дали да предприемат процедура по импийчмънт срещу Тръмп.

Резолюцията на Грийн беше отхвърлена от Камарата с 232 гласа срещу 147 на 15 септември, като 18 демократи се присъединиха към почти всички републиканци при гласуването за прекратяването ѝ, а други 47 законодатели гласуваха „присъстващ“. Сред тях бяха лидерите на демократите в Камарата Хаким Джефрис, Катрин Кларк и Пийт Агилър.

Американският президент Доналд Тръмп
Американският президент Доналд Тръмп Източник: Gettyimages
  • Какви са 26-те основания за импийчмънт срещу Тръмп?

Резолюцията на Коен е значително по-широка от тази на Грийн. В 26-те основания са включени твърдения, свързани с имиграционната политика на Тръмп, използването на военна сила, федералните разходи, митата, президентските помилвания, федералната държавна администрация, университетите, адвокатските кантори, медиите и предполагаема лична финансова облага от президентския пост.

Първото основание обвинява Тръмп в „подкопаване на демокрацията“ чрез поставяне под съмнение на изборите, а второто го обвинява в злоупотреба с власт заради воденето на война срещу Иран без одобрението на Конгреса. Друго се отнася до предполагаеми извънсъдебни убийства в международни води край Венецуела, а четвърто е свързано с разполагането на военни сили в американски градове.

Имиграцията заема значително място в резолюцията. В нея са включени действията на Тръмп относно президентския указ за гражданството по право на раждане, както и използването от администрацията на Закона за чуждите врагове за депортирането на Килмар Абрего Гарсия в Салвадор. В резолюцията се съдържат и твърдения за условията в затвора CECOT в Салвадор, както и обвинения, че администрацията не се е съобразявала със съдебни разпореждания при прилагането на имиграционното законодателство.

Други основания обвиняват Тръмп в незаконно задържане на средства, одобрени от Конгреса, въвеждане на тестове за лоялност за федералните служители, неправомерно освобождаване на генерални инспектори и злоупотреба с правомощията за президентски помилвания.

Коен насочва внимание и към отношенията на Тръмп с медиите, адвокатските кантори и университетите. Две от основанията обвиняват президента в действия срещу свободата на медиите, включително изключване на журналисти от Белия дом заради отразяването на администрацията и предполагаем натиск върху CBS и ABC да променят редакционното си съдържание.

Твърденията относно свободата на медиите идват на фона на продължаващ съдебен спор за решението на Тръмп да отстрани от Белия дом журналисти на CNN, MS NOW и Politico. Трите медии заведоха дела, за да възстановят достъпа си.

Други основания се отнасят до действията на изпълнителната власт срещу адвокатски кантори и спирането на федерално финансиране за университети.

Последното основание твърди, че Тръмп е нарушил разпоредбите на Конституцията относно възнагражденията и облаги за президента, като „лично и пряко е печелил от президентския пост“. Твърденията в резолюцията са обвинения, направени от Коен, и сами по себе си не доказват, че Тръмп е извършил действия, представляващи основания за импийчмънт.

„Тръмп очевидно е президентът, за когото има най-много основания за импийчмънт в историята на страната ни. Продължаващото му присъствие на поста представлява опасност за нашата демокрация“, заяви Коен в прессъобщение.

„Това, че раболепното републиканско мнозинство в Конгреса не изпълнява задълженията си, не означава, че аз трябва да изоставя своите отговорности. Положих независима клетва да подкрепям и защитавам Конституцията. Този ангажимент ме задължава да внеса тази резолюция днес. Когато историците пишат за този период, а нашите избиратели питат кой се е изправил срещу беззаконието на президента Тръмп, тази резолюция ще бъде отговорът“, добави той.

Коен признава, че инициативата вероятно няма да напредне. „Знам, че няма да стигне доникъде, но няма да спра да защитавам своите избиратели и демокрацията“, каза той пред Nexstar.

Белият дом е потърсен за коментар.

Американският президент Доналд Тръмп
Американският президент Доналд Тръмп Източник: Gettyimages
  • Демократите са разделени по въпроса за импийчмънта

Новата резолюция идва на фона на очевидни разногласия сред демократите в Камарата относно това как и кога да бъде предприета процедура по импийчмънт.

Септемврийската инициатива на Грийн беше значително по-тясно фокусирана върху имиграционните мерки на администрацията на Тръмп. В неговата резолюция президентът беше обвинен в злоупотреба с правомощия във връзка с имиграционни операции, при които федерални служители са убили няколко цивилни. Администрацията защити действията на служителите, като заяви, че те са се страхували за живота си и са действали при самоотбрана.

Демократическото ръководство не подкрепи инициативата на Грийн и заяви, че процедура по импийчмънт трябва да бъде предприета след официални разследвания и изслушвания, които не са били проведени.

Агилър, председателят на групата на демократите в Камарата, също заяви малко преди гласуването за инициативата на Грийн, че импийчмънтът не е сред основните приоритети на демократите в Камарата.

Двете инициативи се припокриват в някои отношения, особено по въпроса за прилагането на имиграционното законодателство. Основанията на Коен включват твърдения, свързани с Абрего Гарсия, CECOT и спазването от администрацията на съдебни разпореждания по имиграционни дела. Септемврийската резолюция на Грийн, от своя страна, беше съсредоточена върху имиграционните мерки и цивилните жертви при федерални операции по прилагане на закона.

Американският президент Доналд Тръмп
Американският президент Доналд Тръмп Източник: Gettyimages
  • Предишни опити за импийчмънт на Тръмп

И Коен, и Грийн имат история на инициативи за импийчмънт на Тръмп, датиращи от първия му президентски мандат.

През ноември 2017 г. Коен внесе пет основания за импийчмънт срещу Тръмп, докато беше старши член на подкомисията по Конституцията и гражданското право към Комисията по правосъдие на Камарата.

Грийн също настояваше за импийчмънт още през първата година от мандата на Тръмп. През 2017 г. той внесе резолюция, в която обвини президента в поведение, за което Грийн твърдеше, че насърчава фанатизма и омразата и уронва престижа на президентската институция.

Доналд Тръмп не се притеснява от импийчмънт

Когато през декември 2017 г. Грийн принуди Камарата да гласува по резолюция за импийчмънт, законодателите гласуваха с 364 срещу 58 гласа за прекратяването ѝ. Републиканците и повечето демократи се противопоставиха на инициативата, която тогавашното ръководство на демократите определи като преждевременна.

По време на първия си президентски мандат Тръмп беше подложен на импийчмънт два пъти от Камарата на представителите.

Внесоха искане за импийчмънт на Тръмп

Първият случай беше на 18 декември 2019 г., когато Камарата одобри основания за импийчмънт, обвиняващи го в злоупотреба с власт и възпрепятстване на работата на Конгреса след разследване, съсредоточено върху отношенията му с Украйна. През февруари 2020 г. Сенатът го оправда и по двете обвинения.

През януари 2021 г. Камарата за втори път подложи Тръмп на импийчмънт, този път по обвинение в подбуждане към въстание във връзка с нападението срещу Капитолия на 6 януари. Впоследствие Сенатът отново го оправда.

Последната резолюция с 26 основания не означава, че Тръмп отново е бил подложен на импийчмънт. Всеки член на Камарата може да внесе основания за импийчмънт, но самият импийчмънт настъпва едва ако Камарата гласува за одобряване на поне едно от тях. Инициативата на Коен освен това е внесена в Камара, контролирана от републиканците, а неотдавнашното гласуване по резолюцията на Грийн показа, че дори демократите не са единни в подкрепата си за нов опит за импийчмънт.

Източник: Newsweek     
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