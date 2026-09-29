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Българският патриарх Даниил посети град Мадаба в Йордания

Патриарх Даниил и водената от него църковна делегация пристигнаха вчера в Йордания, където посетиха извора на свети Йоан Кръстител и река Йордан

29 септември 2026, 10:13
Българският патриарх Даниил посети град Мадаба в Йордания
Източник: БТА

С особена тържественост, музика и песнопения бе посрещнат българският патриарх Даниил в град Мадаба, известен от Стария завет като „Медева“. Църковната ни делегация бе придружена от Йерусалимския патриарх Теофил Трети и от Кириакополския архиепископ Христофор, съобщиха от Българската патриаршия.

Патриарх Даниил и водената от него църковна делегация пристигнаха вчера в Йордания, където посетиха извора на свети Йоан Кръстител и река Йордан. 

В храма е запазена мозаечна карта на Мадаба, създадена през втората половина на VI в., около 565 г., като част от подовата украса на византийски храм в древна Медева (Мадаба). Мозайката представлява най-старата запазена географска карта на Светите земи, като в нейния център е поставен Йерусалим.

Върху нея са представени десетки градове, селища, реки и свети места от Палестина, земите отвъд Йордания, Египет и Южна Сирия, означени с гръцки надписи. Особено ценен е подробният план на Йерусалим от византийската епоха, където се различават градските стени, улиците и важни християнски храмове.

След като е била затрупана, мозайката е открита отново през 1884 г., когато православната общност подготвяла изграждането на днешния храм „Св. Георги“, издигнат върху останките на древната църква. Значителна част от картата е загубена, но запазеният фрагмент остава един от най-важните извори за библейската география и топографията на Светите земи през VI век.

Патриарх Даниил посети и православното училище към манастира и храма „Св. Георги“, в което се обучават православните деца в града. Българският патриарх поздрави игумена на манастира, като пожела Бог да помага за развитието на образованието и възпитанието на децата в града и църковната общност.

Посещението на патриарх Даниил в пределите на Йерусалимската патриаршия ще продължи до 30 септември. Според официалната му програма той ще посети и други светини, свързани с християнската вяра. 

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пристигна на 25 септември в Израел на първото си мирно посещение в Йерусалимската патриаршия, съобщиха от Българската патриаршия. Посещението е по покана на Йерусалимския патриарх Теофил Трети и по решение на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия (БПЦ-БП) и ще продължи до 30 септември. В състава на делегацията са Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Светия синод, протодякон д-р Деян Коруноски, д-р Александър Смочевски – патриаршески съветник и преводач, и други лица. Йерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната Патриаршия - ордена на „Кръста на Гроба Господен“.

Източник: БТА/Димитрина Ветова    
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