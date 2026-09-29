Арестуваха 18-годишен, заплашил с пистолет двама души в автобус

18-годишен младеж е обвинен, че е заплашил с убийство двама души с пневматичен пистолет в района на София. Той е задържан за срок до 72 часа, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Случаят е от 27 септември. Около 18:55 часа младежът пътувал с автобус между селата Войнеговци и Световрачане.

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По данни на прокуратурата в автобуса той се е заканил на мъж с думите „ей сега ще те гръмна“, след което насочил към него пневматичния пистолет и произвел изстрел.

Около пет минути по-късно, на спирка в Световрачане, младежът се е заканил и на жена. Той отново насочил пистолета към нея и произвел изстрел.

От прокуратурата посочват, че двамата пострадали не са се познавали с 18-годишния преди случилото се.

По случая е образувано досъдебно производство за закана с убийство. Ако бъде признат за виновен, за това престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

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Наблюдаващият прокурор е постановил младежът да остане в ареста до 72 часа.

Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.