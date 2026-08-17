Свят

Ураганът „Лала“ удари Хавай - над 200 000 души останаха без ток

Стихията причини внезапни наводнения, повреди най-малко 100 домове и доведе до една смърт

17 август 2026, 06:49
Последиците от урагана "Лала" в Хавай
Последиците от урагана "Лала" в Хавай   
Източник: БТА
  • Над 200 000 потребители останаха без електричество на Хаваите, след като ураганът „Лала“ достигна Големия остров и отслабна до тропическа буря. Съобщено е и за поне 100 повредени домове.
  • Бурята предизвика внезапни наводнения в южните райони, описани от местните власти като „невиждани досега“. Има поне един загинал при автомобилна катастрофа, а жителите бяха призовани да останат по домовете си.
  • „Лала“ се придвижва на запад-северозапад с около 26 км/ч и ветрове до 105 км/ч. Предупреждение за тропическа буря остава в сила за Мауи, Оаху и Кауай, докато всички летища в щата вече са отворени.

Над 200 000 потребители останаха без ток в Хавай, след като ураганът “Лала” достигна Големия остров, преди да се превърне в тропическа буря, предаде Ройтерс.   

Щатските служители получиха съобщения за най-малко 100 повредени домове, заяви губернаторът на Хавай Джош Грийн. 

До обяд (местно време) “Лала” се движеше на запад-северозапад с близо 26 км/ч с максимални устойчиви ветрове близо до 105 км/ч, малко под прага на ураган от 117 км/ч, според последното предупреждение от Националния център за урагани. Предупреждение за тропическа буря остава в сила за Мауи, Оаху и Кауай. 

"Лала” засегна южните райони на Хавай с внезапни наводнения, определени от представители на местните власти като “невиждани досега”.

Щатските служители също така призоваха местните да останат по домовете си, след като беше съобщено за поне един загинал при автомобилна катастрофа. 

Всички летища в щата са вече отново отворени, но щатските служители посъветваха пътуващите да проверят с авиокомпаниите си за актуализации. 

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
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