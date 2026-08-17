Ураганът „Лала“ удари Хавай - над 200 000 души останаха без ток

- Над 200 000 потребители останаха без електричество на Хаваите, след като ураганът „Лала“ достигна Големия остров и отслабна до тропическа буря. Съобщено е и за поне 100 повредени домове.
- Бурята предизвика внезапни наводнения в южните райони, описани от местните власти като „невиждани досега“. Има поне един загинал при автомобилна катастрофа, а жителите бяха призовани да останат по домовете си.
- „Лала“ се придвижва на запад-северозапад с около 26 км/ч и ветрове до 105 км/ч. Предупреждение за тропическа буря остава в сила за Мауи, Оаху и Кауай, докато всички летища в щата вече са отворени.
Rainbow Falls in Hilo, Hawaii, is roaring as Hurricane Lala brought torrential rain this weekend. pic.twitter.com/lFGGkduy24— AccuWeather (@accuweather) August 16, 2026
Над 200 000 потребители останаха без ток в Хавай, след като ураганът “Лала” достигна Големия остров, преди да се превърне в тропическа буря, предаде Ройтерс.
Щатските служители получиха съобщения за най-малко 100 повредени домове, заяви губернаторът на Хавай Джош Грийн.
До обяд (местно време) “Лала” се движеше на запад-северозапад с близо 26 км/ч с максимални устойчиви ветрове близо до 105 км/ч, малко под прага на ураган от 117 км/ч, според последното предупреждение от Националния център за урагани. Предупреждение за тропическа буря остава в сила за Мауи, Оаху и Кауай.
Significant river flood along the Wailuku River near Hilo, Hawaii. Standing near this bridge you can feel the thuds with every tree that slammed into it. The rain is still falling substantially. @AaronRigsbyOSC @MyRadarWX #hiwx #Hurricane #lala pic.twitter.com/R1n4N2QPzX— Jordan Hall (@JordanHallWX) August 16, 2026
"Лала” засегна южните райони на Хавай с внезапни наводнения, определени от представители на местните власти като “невиждани досега”.
Щатските служители също така призоваха местните да останат по домовете си, след като беше съобщено за поне един загинал при автомобилна катастрофа.
Всички летища в щата са вече отново отворени, но щатските служители посъветваха пътуващите да проверят с авиокомпаниите си за актуализации.
Multiple bridges have been washed away along Highway 11 near Pahala, Hawaii. Roadway has been eroded also as crews are working to clear the way.@AaronRigsbyOSC @MyRadarWX #Pahala #Hawaii #Flooding #Hurricane #LaLa pic.twitter.com/6fz1mYgpz5— Jordan Hall (@JordanHallWX) August 16, 2026