Германия: Не е сега моментът Украйна да влезе в НАТО

М инистърът на отбраната на Германия Борис Писториус заяви, че въпросът за приемането на Украйна в НАТО не може да се обсъжда, докато в страната има конфликт, предаде германското издание Цет Де Еф.

"Вратата към НАТО е открехната, но сега не е моментът за взимане на такова решение", заяви Писториус.

Кремъл: Недопускането на влизането на Украйна в НАТО е една от целите на т.нар. "специална военна операция"

В предаване по германската телевизия той каза, че първо трябва да се реши конфликтът с Русия, а приемането във военния съюз да бъде внимателно преценено "в новото време". По думите му това не е въпрос, който трябва да бъде решен "от чувство за солидарност", а с "хладен ум и горещо сърце".

При срещата му в петък във военната база "Рамщайн" на дневен ред не е било нито влизането на Украйна в НАТО, нито това в Европейския съюз.

Йенс Столтенберг с изненадваща визита в Киев

Meждувременно генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, цитиран от Ройтерс, съобщи, че всички съюзници в алианса са се съгласили, че Украйна в крайна сметка ще стане негов член, но основният фокус сега е да се гарантира, че страната ще надделее над Русия.

