След масирани руски атаки - НАТО вдигна изтребители

П рез изминалата нощ Полша, член на НАТО, вдигна по тревога бойни изтребители, след като Русия изстреля рекорден брой дронове и ракети по съседна Украйна, предаде Newsweek .

Оперативното командване на Полша съобщи, че е поставило също така наземната си противовъздушна отбрана и радарните системи в "най-висока степен на готовност".

"Предприетите мерки имат за цел да гарантират сигурността в районите, граничещи със застрашените зони", заяви полската армия в публикация в социалните мрежи и добави, че е "напълно готова за незабавен отговор".

Ukraine's air force said early on Wednesday that Russia had fired 728 drones, six Kinzhal hypersonic ballistic missiles and seven cruise missiles at Ukraine overnight.



