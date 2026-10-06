Геополитика и географски гаф: Пингвини с американски знамена посрещат Тръмп в Гренландия

Тръмп публикува ИИ изображение с пингвини в Гренландия - там няма пингвини.

Публикацията е част от серията му послания за Гренландия -Тръмп отдавна настоява за американски контрол над острова.

Темата остава геополитически спорна - споразумение със САЩ разширява военното присъствие, но запазва датския суверенитет и правото на самоопределение на Гренландия.

Президентът Доналд Тръмп публикува генерирано от изкуствен интелект изображение, на което колония от пингвини го посреща в Гренландия, арктически остров на полярни мечки, ледници и сложна геополитика, но без пингвини.

Тръмп сподели изображението в Truth Social сред повече от 24 публикации, които президентът направи в неделя.

На него се вижда подобие на Тръмп, застанал пред заснежена планина, докато пред него се е събрала група пингвини с червени, бели и сини пуловери, държащи американски знамена. Над сцената с големи букви е изписано „GREENLAND“.

Има обаче един проблем с тази фантазия, в Гренландия, както и в Арктика като цяло, няма местни видове пингвини. Тези нелетящи морски птици живеят почти изцяло в Южното полукълбо, от Антарктида и Южна Америка до Южна Африка, Австралия и Нова Зеландия.

Галапагоският пингвин е единственият див вид пингвин, който се среща северно от Екватора, на около 7900 км от Гренландия.

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Публикацията на президента с пингвините е поредната от последната серия публикации в социалните мрежи, посветени на Гренландия, полуавтономната датска територия, която Тръмп отдавна се стреми да постави под контрола на САЩ.

По-рано в неделя той публикува друго изображение, генерирано от изкуствен интелект, на което наднича над планините на острова с надпис: „Hello, Greenland!“ („Здравей, Гренландия“).

На 27 септември той сподели още едно изображение, на което лицето му се извисява над глобус, центриран върху Гренландия. Надписът към него гласеше: „His Hemisphere“ („Неговото полукълбо“).

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Пороят от публикации последва постигнатото в края на септември споразумение за сигурност между САЩ, Дания и Гренландия, което проправя пътя към разширено военно присъствие на САЩ на острова, като същевременно запазва статута на региона като част от Кралство Дания.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че споразумението „дава на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди в Гренландия, като напълно разрешава ВСИЧКИ многобройни опасения на САЩ“.

Датската министър-председателка Мете Фредериксен заяви, че споразумението „укрепва общата ни сигурност в Арктика и района на Северния Атлантик“, като „същевременно признава суверенитета и териториалната цялост на Кралството и правото на народа на Гренландия на самоопределение“.

След завръщането си в Белия дом Тръмп многократно заявява интерес към поставянето на Гренландия под американски контрол, а понякога е намеквал, че може да използва военна сила за тази цел, което предизвика остри реакции от страна на представители на Гренландия и Европа.

Според редица социологически проучвания малцина американци, и още по-малко жители на Гренландия, подкрепят поставянето на острова под контрола на САЩ. Населението на Гренландия е около 56 000 души.