НАСА уволни главния си учен и още 23 служители

Н АСА обяви уволнението на главния си учен и други служители в изпълнение на заповедите на президента Доналд Тръмп.

Този ход засяга само 23 души, но предстоят още съкращения.

Първият кръг от съкращения елиминира Службата на главния учен, ръководена от Катрин Калвин, известен климатолог, допринесла за ключови доклади на ООН за климата. На нея и на други американски делегати беше забранено да присъстват на голяма научна среща за климата в Китай миналия месец.

„За да оптимизираме работната си сила и в съответствие с президентски указ, НАСА започва поетапния си подход за намаляване на персонала, известен като RIF“, заяви говорителката на агенцията Черил Уорнър.

