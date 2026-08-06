Напрежението расте, Северна Корея изстреля непозната ракета над Японско море

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С еверна Корея изстреля най-малко една балистична ракета в посока Японско море, след като Пхенян разкритикува Токио за засилването на военната му позиция в Тихия океан, предаде АФП. Видеото е архивно.

От провала на срещата между севернокорейския лидер Ким Чен-ун и американския президент Доналд Тръмп през 2019 г. заради разногласията около ядреното разоръжаване и облекчаването на санкциите, Пхенян многократно обявява себе си за „необратимо“ ядрена държава.

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Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми заяви по-рано тази седмица, че въоръжените сили на страната трябва да бъдат укрепени с „чувство за спешност и криза“, след като нова правителствена оценка предупреди за нарастващи заплахи от Китай, Русия и Северна Корея.

В изявление, публикувано от севернокорейските държавни медии, влиятелната сестра на Ким Чен-ун - Ким Йо-чен, заяви, че ръководството на страната ще предприеме „допълнителни военни мерки“, които са „пряко свързани с трансформацията на Япония“.

„Нашите военни засякоха балистична ракета, изстреляна от района на Вонсан в Северна Корея около 17:00 часа“, съобщи Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея.

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По-рано южнокорейските военни уточниха, че ракетата е била насочена към Източното море, както Сеул нарича акваторията, известна в международен план като Японско море.

Японското министерство на отбраната също съобщи в X, че „нещо, което може да е балистична ракета, е било изстреляно от Северна Корея“.

Малко по-късно ведомството уточни, че „вече няма въздействие върху районите около Япония“.

Южна Корея засили наблюдението и поддържа готовност за евентуални нови изстрелвания, като същевременно обменя информация със съюзниците си в областта на сигурността - САЩ и Япония.