Северна Корея заплаши Япония с "военни опции"

С еверна Корея предупреди, че ще разгледа „допълнителни военни опции“ срещу Япония, като я обвини в стремеж да се върне към положение на "държава – военен престъпник", предаде севернокорейската агенция "Йонхап".

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, също така осъди и действията на САЩ, които според нея, позволяват на Токио да се превъоръжава.

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Тя посочи последните действия на Япония, като тестово изстрелване на крилати ракети "Томахоук" с голям обсег и участието в ръководени от САЩ военни учения край Филипините. Според Ким Йо-чен това са доказателства за по-широкия стремеж на Токио към военна експанзия.

"Япония, държава – военен престъпник, ускорява превръщането си във военна държава, възползвайки се от острата и променлива международна ситуация, в която глобалните конфликти и конфронтацията между геополитическите блоковете се изострят", заяви Ким Йо-чен.

"Подобни военни действия доказват, че японските усилия да формулират притежание на способност за превантивен удар навлизат в етап на реално изпълнение", добави тя.

Ким Йо-чен обвини САЩ, че подкрепят японските усилия и нарушават сигурността на други държави, използвайки Япония и Южна Корея като "ударна бригада" в Азиатско-тихоокеанския регион.

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"Никога няма да останем пасивни наблюдатели на военната еволюция на Япония, която може да представлява сериозна заплаха за сигурността на Корейската народнодемократична република“, каза Ким Йо-чен.

"Въоръжените сили на КНДР и военното ръководство ще подготвят допълнителни военни опции, които очевидно се налагат заради трансформацията на Япония през последните дни", добави Ким Йо-чен.