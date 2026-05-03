Задържаха 2.3 тона контрабандни препарати за растителна защита на "Калотина"

В товара са открити и недекларирани 6 кашона с 4440 платсмасови мерителни чаши

3 май 2026, 15:40
Източник: Агенция „Митници”

Б лизо 2,3 тона контрабандни препарати за растителна защита задържаха митническите служители при три отделни проверки, съобщават от Агенция „Митници”.

На 24 април на Митнически пункт „Калотина” пристига на изходящо трасе от страната товарен автомобил с българска регистрация. Водачът - български гражданин, е декларирал, че превозва ПВЦ гранулат от България през Сърбия за Испания. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. Инспекторите установяват, че вместо декларираните ПВЦ гранули, товарът съдържа кашони с общо 4912 ПВЦ бутилки инсектициди от различни търговски марки и в различни разфасовки от 300 до 2000 грама. Установени са общо 2276 кг контрабандни инсектициди. В товара са открити и недекларирани 6 кашона с 4440 платсмасови мерителни чаши, съобщават от Агенция „Митници”.

При друг случай на 25 април служители на Митнически пункт „Връшка чука” откриват бутилки с 20 литра хербицид, укрити във фабрична кухина в кабината на товарен автомобил. Той е влизал в страната от Сърбия, управляван също от български гражданин. Още 10 литра и 4 кг контрабандни препарати за растителна защита са открити същия ден от митническите служители на МП „Връшка чука” в багажа на водача и пътници в автобус с българска регистрация. Автобусът е пристигнал на входящо трасе в страната, управляван от български гражданин, съобщават още от Агенция „Митници”.

Контрабандните препарати за растителна защита са задържани. На нарушителите са съставени актове за установените административни нарушения по Закона за митниците.  

Путин ще има срещи с Лукашенко и Фицо

Кремъл: Цените на петрола може да се повишат още повече

Започнали са последователни действия след свлачището на пътя Смолян - Пампорово

Сезонът на ягодите в евро - колко ще ни струват тази година

Украйна порази танкери от "сенчестия флот" в близост до пристанище в Новоросийск

Лава и пепел заляха района около вулкана Майон

Папи Ханс: Престъпление е срещу културата да се лъже за поп музиката

Шестима ранени, сред тях дете, след ракетен удар в Сумска област

БАБХ спря 18 тона фъстъци от Египет заради завишени нива на афлатоксини

Връщането на Русия в спорта поражда гняв в Украйна

Тръмп се закани, че САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия

"Клюкарката" се завръща с нов роман за Блеър - ето всичко, което знаем

Зарко Маринов: Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно

Четвърта неделя след Великден: Църквата чества чудото с парализирания човек от Витезда

Шакира изнесе безплатен мегаконцерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро

Иран предлага нов план за мир, Тръмп изрази съмнение за споразумение

