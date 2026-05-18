Беларус започна учения за използване на ядрено оръжие с участието на Русия

В оенни подразделения в Беларус започнаха учения за бойно използване на ядрено оръжие и ядрено осигуряване с участието на ракетните войски и авиацията, съобщи пресслужбата на националното министерство на отбраната, цитирана от ТАСС.

"Днес, с цел повишаване на готовността на въоръжените сили за използване на съвременни средства за поражение, включително специални боеприпаси, под ръководството на началника на Генералния щаб на въоръжените сили – първи заместник-министър на отбраната на Република Беларус, започна учение на военни подразделения за бойно използване на ядрено оръжие и ядрено осигуряване", се казва в съобщението.

☢️ NEW: Belarus has launched tactical nuclear weapons drills alongside Russia.



The exercises include the delivery of nuclear munitions and preparations for their potential combat use.



Belarus claims the drills are “routine” and not aimed at other countries, but the timing is… pic.twitter.com/ZC8R9AnNDB — Defence Index (@Defence_Index) May 18, 2026

В обучението участват военни части от ракетните войски и авиацията. В сътрудничество с Русия се планира да се отработят въпроси, свързани с доставката на ядрени боеприпаси и подготовката им за употреба.

"Главната особеност на това учение ще бъде проверката на готовността за изпълнение на задачи по бойно приложение от неподготвени райони на цялата територия на Република Беларус", заявиха от беларуското министерство на отбраната.

The Minsk regime has begun drills on the deployment of Russian nuclear weapons stationed on our land.



Belarusians do not want these weapons. Lukashenka has turned Belarus into a platform for Russia’s threats.



A free Belarus will be a source of security, not nuclear blackmail. pic.twitter.com/VHJxgkdRzG — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 18, 2026

От ведомството подчертаха, че учението е планово, не е насочено срещу трети страни и не представлява заплаха за сигурността в района.

Президентът Александър Лукашенко се съгласи през 2023 г. – година след началото на руската инвазия в Украйна – да приеме руски тактически ядрени ракети. Руският президент Владимир Путин ясно заяви, че Москва запазва контрола върху тяхното използване, отбелязва Ройтерс.