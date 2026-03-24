Тревога в Киев: Русия разгръща опасна мощ в Беларус

Р усия планира да открие четири наземни контролни станции за ударни дронове с голям обсег в Беларус, заяви в понеделник президентът на Украйна Володимир Зеленски, позовавайки се на информация от украинската военна разузнавателна служба, предаде агенция Ройтерс.

Зеленски, който през последните месеци нееднократно предупреждава, че Беларус се въвлича все по-дълбоко във войната на Русия срещу Украйна, добави в коментари в X, че е разпоредил на ръководителя на службата да информира партньорите на Киев за тези планове.

Говорейки по-късно в своето вечерно видеообръщение, Зеленски заяви, че по-рано в продължаващата вече четвърта година война, беларуската помощ за известно време е засилила щетите, причинени от руските атаки, докато Украйна не е предприела действия срещу това.

„Сега разполагаме с информация от нашето разузнаване, че Русия възнамерява да продължи да използва територията на Беларус и временно окупираните територии на Украйна, за да изгражда наземни контролни станции за дронове с голям обсег“, каза той.

„Ще има отговори на това. И те ще бъдат усетени“, предупреди украинският държавен глава.