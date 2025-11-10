Свят

Русия подготвя ядрени тестове за първи път от десетилетия, Кремъл даде подробности

10 ноември 2025, 09:33
Русия подготвя ядрени тестове за първи път от десетилетия, Кремъл даде подробности
Източник: iStock/GettyImages

Р усия преценява как да проведе евентуални ядрени тестове, заяви Кремъл в неделя, след като президентът Владимир Путин нареди на държавните експерти да изготвят предложения за това как може да бъдат проведени първите ядрени изпитания на Москва от десетилетия насам, пише Newsweek.

„Наистина се нуждаем от уточнение какво точно се има предвид“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред държавните медии в неделя. Но

Путин е наредил на експертите да създадат планове за това как страната може да възобнови своите ядрени тестове,

добави той.

Президентът Путин е казал на своя съвет за сигурност през миналата седмица, че експертите трябва да направят „всичко възможно“, за да формулират предложения за подготовка на нови ядрени изпитания. Руският министър на отбраната Андрей Белоусов е заявил на президента, че е „препоръчително незабавно да започнат подготовките за пълномащабни ядрени изпитания“.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в събота, че обществеността ще бъде „информирана за резултатите“ от предложенията относно възобновяването на ядрените изпитания.

Договорът за всеобхватна забрана на ядрените изпитания от 1996 г. забранява всички взривявания. САЩ са подписали този договор, но не са го ратифицирали, а Русия е оттеглила своята ратификация през 2023 г.

Но и двете страни трябва да се откажат официално от договора, ако не възнамеряват да спазват неговите разпоредби.

Експерти казват, че възобновяването на пълномащабните ядрени изпитания би било от най-голяма полза за Китай, тъй като съвременният му ядрен арсенал е значително различен от оръжията от XX в.

Уилям Алберке, бивш ръководител на центъра за неразпространение на ядреното оръжие на НАТО, в момента в неправителствената организация Pacific Forum, по-рано е заявил пред Newsweek, че САЩ може да бъдат готови да проведат някаква форма на изпитание в рамките на около шест до десет месеца, но вероятно ще им трябват около три години, за да се подготвят за серия от изпитания.

Русия заяви, че миналия месец е провела изпитания на своята ядрена крилата ракета „Буревестник“ и ядрено способното торпедо „Посейдон“, но че

тези тестове не се смятат за пълни ядрени изпитания. Това би било „много повърхностно и неправилно заключение“,

каза Песков в неделя.

Президентът Доналд Тръмп обяви миналия месец, че САЩ ще започнат „незабавно“ изпитания на ядрени оръжия „на равнопоставена основа“ с неуточнени държави. Неговите изказвания бяха неясни и оставиха съмнения дали републиканецът визира изпитания на системи за доставка или бойни глави.

Правителствени източници съобщават, че се е обсъждало възобновяване на ядрените тестове по време на предишната му администрация след обвинения към Русия и Китай, че провеждат „нискодозови“ тестове, което и двете страни отрекоха.

Енергийният секретар Крис Райт по-рано този месец заяви, че САЩ не планират да провеждат ядрени взривове.

САЩ, Русия и Китай — трите страни с най-големи атомни арсенали — не са провеждали пълни ядрени тестове от 90-те години на миналия век,

въпреки че тренировки за проверка на функционалността на оръжията продължават в следващите десетилетия. Единственото известно изключение е Северна Корея, а последните тестове, които Кремъл е провел, са били по време на вече разпаднатия Съветски съюз.

Русия реагира с безпокойство на обявлението на Тръмп и заяви, че очаква уточнения от САЩ. Москва и Вашингтон заедно контролират около 90% от световните ядрени оръжия.

По темата

Източник: Newsweek    
ядрени изпитания Русия Владимир Путин САЩ договор за всеобхватна забрана на ядрените изпитания ядрени оръжия Доналд Тръмп международна сигурност Китай Кремъл
