Русия увеличава разходите за отбрана с 27% през 2027 г.

Р усия планира да увеличи разходите си за отбрана през 2027 г. до 17,1 трилиона рубли (около 202,6 млрд. долара). Това е с около 27% повече от първоначално заложените 13,5 трилиона рубли и ще бъде най-високият размер на тези разходи от началото на войната в Украйна през 2022 г., показват правителствени документи, с които Reuters се е запознал.

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Общите разходи за отбрана през следващите три години се очаква да достигнат 50 трилиона рубли (около 591,7 млрд. долара).

По-висок бюджетен дефицит

Документите показват още, че руското правителство е повишило прогнозата си за бюджетния дефицит през 2026 г. до 3,2% от брутния вътрешен продукт (БВП) при предишна оценка от 1,6%.

Общите бюджетни разходи през тази година се очаква да нараснат с 13,2% до 48,6 трилиона рубли, което се равнява на 20,9% от БВП.

Правителството се очаква да внесе проектобюджета за разглеждане в парламента до 1 октомври.

През 2026 г. първоначално са били планирани 12,1 трилиона рубли за отбрана. Реалният размер на разходите обаче е класифициран и няма да бъде публично оповестен. Част от военните разходи може да бъдат включени и в други пера на бюджета.

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Русия планира нови данъци

Увеличаването на военните разходи се случва на фона на нарастващия бюджетен дефицит. Миналата седмица руското правителство обяви планове за нови данъчни увеличения през 2027 г., които да помогнат за финансирането на разходите.

Според бюджетните документи нов данък върху извънредните печалби на компании от металургичния и минния сектор се очаква да носи около 200 млрд. рубли (2,4 млрд. долара) годишно.

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Повече заеми и по-ниски приходи от нефт и газ

През 2026 г. Русия планира да увеличи нетното си държавно финансиране чрез заеми с 26% до 5 трилиона рубли.

Предвижда се и използването на 459 млрд. рубли, или около 11% от ликвидната част на Фонда за национално благосъстояние, за ограничаване на бюджетния дефицит.

В същото време прогнозата за приходите от нефт и газ през 2026 г. е понижена от 8,9 трилиона на 7,6 трилиона рубли.

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Дългът също ще нараства

Според документите държавният дълг на Русия се очаква да достигне 21,7% от БВП през 2027 г. спрямо 19,9% през 2026 г.

Това би било над нивото от 20%, което руските власти определят като безопасно.

Общият размер на държавните заеми през 2027 г. се очаква да нарасне с 43% до 7,7 трилиона рубли.

Увеличаването на разходите за отбрана и на държавното финансиране идва на фона на продължаващата война в Украйна и натиска върху руските публични финанси.