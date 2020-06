Нападение с нож в парк английския град Рединг, трима загинали

Т рима души са убити, а други трима са били тежко ранени при нападение с нож в английския град Рединг, съобщават от полицията, цитирани от Reuters.

Мъж на 25 години от Рединг е бил арестуван по подозрение, че е извършил нападението. За момента то не се разглежда като терористичен акт.

Представителят на местната полиция Иън Хънтър отхвърли спекулациите, че атаката е свързана с организирания по-рано през деня протест на движението "Животът на чернокожите е от значение", предаде ДПА.

"Мога да потвърдя, че този инцидент не е свързан. Той е станал около три часа след края на протеста", заяви Хънтър и добави, че не се издирват други заподозрени.

Британският премиер Борис Джонсън нарече "ужасяващ инцидент" случилото се в Рединг.

"Мисля си за хората, засегнати от ужасяващия инцидент в Рединг", написа Джонсън в Twitter и благодари на службите за спешна помощ, които са се притекли на помощ на пострадалите.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene.