Нападател взе заложници в банка в Москва

В клон на „Алфа Банк” в центъра на Москва неидентифицирано до момента лице взе заложници, но в крайна сметка бе задържано.

Полицията преговаря с нападателя, след което го арестува. Районът около банката бе блокиран.

Мъжът влязъл в клона на търговската банка и започнал да заплашва с експлозив. Поискал вратите да бъдат блокирани и насила задържал там няколко служители.

Според РИА Новости заложниците били шестима.

В момента, когато нападателят нахлул в помещението, в офиса е имало само един клиент. Няколко служители успели да избягат през задната врата.

"Буквално всичко завърши щастливо, никой не пострада. Нападателят условно е нападател, защото, струва ми се, това е просто болен човек, той е задържан от органите на реда", заяви Алексей Гиязов, директор по маркетинга и комуникациите на банката.

