"Най-страшният недържавен военен играч": Какво трябва да знаем за "Хизбула"

"Хизбула" играе ключова роля не само в ливанското общество, но и в множество други конфликти в региона, включително Израел, Сирия, Ирак и Йемен, пише Deutsche Welle .

Какво трябва да знаем за групировката?

През 2022 г. американският Център Уилсън описа въоръженото крило на "Хизбула" като вероятно "най-страшния недържавен военен играч в Близкия изток, а може би и в света".

Подкрепяната от Иран групировка, чието име означава "Партия на Аллах", е базирана в Ливан, където е и създадена. "Хизбула" е повече от военизирана група. Тя е дълбоко вплетена в политиката и обществото на Ливан.

Колко влиятелна е "Хизбула"?

"Нейният широкообхватен апарат за сигурност, политическа организация и мрежа за социални услуги поддържат репутацията ѝ на "държава в държавата", пише базираният в Съединените щати Съвет за международни отношения (CFR) в описание на групировката от 2022 година.

Няколко държави, в това число САЩ през 1997 г. и Германия през 2020 г., обявиха "Хизбула" за терористична организация. Европейският съюз определи въоръженото ѝ крило като такова през 2013 година. Решението бе смятано за спорно заради ролята, която "Хизбула" играе във формирането на ливанските правителства от 1992 г. до днес.

Огромната мрежа от социални услуги, която групировката предоставя, включваща болници, училища и заведения за социални грижи, е доказателство, че тя е сравнително добре приета сред някои части на ливанското общество. Това е особено вярно за шиитските мюсюлмани, които съставляват една трета от ливанците. Според проучване от 2020 г. 89 % от тях имат положително отношение към "Хизбула". Голяма част от останалите ливанци не одобряват организацията и смятат, че тя тласка страната им към конфликти.

Как е създадена "Хизбула"?

Групировката е основана през 1982 г. по време на хаоса, предизвикан от 15-годишната гражданска война в Ливан, започнала през 1975 година. Тогава различни слоеве на ливанското общество - в това число мюсюлмани, християни, левичари и арабски националисти - се обръщат едни срещу други. Сирия и въоръжени палестински групи също участват в конфликта.

След това "насред (ливанските) вътрешни борби, израелски сили нахлуха в Южен Ливан през 1978 г. и отново през 1982 г., за да изгонят оттам палестинските партизански бойци, които използваха региона като база, от която да атакуват Израел", посочва CFR.

Група шиитски мюсюлмани решават да се бият срещу израелските сили. Съзирайки възможност за влияние в арабския свят, Иран започна да обучава и финансира новосформираната милиция. В момента Техеран стои зад редица проксита в Близкия изток, включително "Хамас" в палестинските територии и военизирани групи в Ирак. Американското правителство наскоро изчисли, че Техеран финансира "Хизбула" с около 700 милиона щатски долара годишно.

С течение на времето въоръженото крило на "Хизбула" си спечелва репутацията на екстремистка организация. Причината е начинът, по който групировката се разправя с други групи в Ливан, както и организацията на терористични нападения срещу чуждестранни цели, включително самоубийствени атаки и убийства.

Hezbollah is a Lebanese Shia Islamist political party and militant group, led since 1992 by its Secretary-General Hassan Nasrallah. Hezbollah's paramilitary wing is the Jihad Council, and its political wing is the Loyalty to the Resistance Bloc party in the Lebanese pic.twitter.com/hXtNKYqJUp