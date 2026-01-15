Русия плаща с реки от кръв за всеки метър от Украйна

Р усия вероятно е загубила 415 000 войници (убити и ранени) през 2025 г. на фронта в Украйна, съобщава Британското военно разузнаване в X.
Загубите на Русия в Украйна минаха на друго ниво
Това са вторите по големина годишни загуби от началото на незаконното, пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г.
За сравнение през 2024 г, Русия е загубила приблизително 430 000 войници. А общият брой на руските загуби от началото на войната е около 1 213 00.
Сред на ден Русия е губила по 1130 войника в Украйна през декември 2025 г., което е увеличение в сравнение с предходния месец, когато броят е бил 1030.
Русия губи войници за минимални териториални печалби
Руските загуби нарастват заради засиления напредък на войските на Русия по фронтовата линия в Украйна, което вероятно продължава и през тази година.
